‘We kunnen het beter vanaf de start meteen optimaal organiseren, dan dat we dat na tien jaar alsnog moeten doen.’ Aldus Martijn van de Ven, medeoprichter van We Fabricate, een bedrijf met vijftig mensen op de loonlijst dat vorig jaar, in het tweede jaar van het bestaan, een groei heeft meegemaakt van 500 procent. Die schaal in zo’n kort tijdbestek bereiken is natuurlijk heel bijzonder. Nog aparter is dat We Fabricate onderdeel is van holding waarin (nu al) 11 BV’s ressorteren, deels ‘maak-BV’s’, deels BV’s die een eigen product ontwikkelen en vermarkten. ‘We hebben vanaf de start gekozen voor deze cellenstructuur. Elke activiteit brengen we onder in een aparte entiteit met elk een eigen winst- en verliesrekening. Dat maakt het makkelijker om de prestaties ervan te analyseren en waar nodig bij te sturen. Maar het zorgt ook voor ondernemerschap in alle geledingen van de organisatie. In een kleine, gerichte BV is het veel duidelijker voor alle werknemers met welk doel ze zo hard met elkaar aan het werk zijn.’

Een verpersoonlijking van ruimte geven aan ondernemerschap is Arno van der Heijden, ook bij het gesprek aanwezig. Nog maar een paar weken in dienst, maar vanwege zijn brede ervaring bij Prodrive Technologies – waar hij hoofd operations en hoofd inkoop & logistiek was en zich ook met commerciële zaken en de automatisering heeft bemoeid ­– meteen op het verder stroomlijnen van We Fabricate gezet. En ook in het gesprek krijgt hij de ruimte: ‘In een grote organisatie waarin tal van processen vanuit de top aangestuurd worden’, vult hij aan, ‘zijn veel procedurele detailafspraken nodig en ontstaat al snel een weinig flexibele bureaucratie, een technocratische cultuur die ver van de behoeften van klanten en medewerkers afstaat. Wij willen snel groeien (dit jaar naar eigen verwachting wederom met 500 procent, naar een omzet van 15 miljoen euro, red.), maar dan wel met een organisatiestructuur die ondernemend en flexibel blijft.’

Aan het hoofd van die maakcellen staat We Fabricate. Een assemblage-BV die klanten manufacturing as a service biedt. Spuitgietactiviteiten zijn ondergebracht in Molded, de BV waarmee Van de Ven in 2020 van start ging. Voorts is er Re Volved, waarin ‘alle denkbare’ metaalbewerkingstechnologieën een plek hebben. Ook is er nog een aparte onderneming, We Solve, waarin de engineering plaatsvindt. Van de Ven: ‘Deze cellenstructuur maakt het ook makkelijker snel te groeien. We willen de komende jaren elders in Europa en wereldwijd eigen vestigingen openen die een kopie zijn van de BV’s hier in Brabant. Op die manier hebben we net een vestiging in China kunnen openen.’ Ambitieus: ‘Wij willen zo de Google van de fabriek worden. Is Google de grootste van de wereld in informatievoorziening, wij willen een van de grootsten worden in de maakvoorziening.’

Maar dit is nog maar de maakkant van de We Fabricate-holding. Die werkt namelijk niet alleen in opdracht van derden, maar ook voor enkele eigen BV’s – productcellen – die eigen producten ontwikkelen en naar de markt brengen. Zo wordt binnen We Heat een puur elektrische dan wel hybride warmtepomp uitontwikkeld. ‘De Tesla onder de warmtepompen’, promoot Van de Ven. ‘Concurrerende warmtepompen zijn allemaal ontwikkeld op basis van bestaande kennis van centrale-verwarmingssystemen. Wij hebben zonder die ballast het probleem op een geheel andere manier kunnen benaderen en zijn tot een revolutionaire techniek gekomen.’ ‘Er zijn inmiddels’, formuleert Van der Heijden de actuele stand van zaken, ‘een paar prototypes geproduceerd die we binnenkort naar TÜV sturen voor certificering. Vervolgens zijn er dan nog een aantal iteratieslagen nodig om de pomp efficiënter produceerbaar te maken. Daarna kan die de markt op.’

Andere product-BV’s zijn We Automate, We Charge en We Refill, een oem’er van een systeem om kunststofverpakkingen na te vullen. De eerste 35 We Refill-apparaten gaan nu naar Mexico om daar bij Walmart-supermarkten geïnstalleerd en beproefd te worden. ‘Mexico, want dat land loopt voorop met regelgeving om het kunststofverbruik terug te dringen. Maar we zijn inmiddels ook in gesprek met Carrefour, Jumbo en Albert Heijn’, licht Van der Heijden toe.

Dat al die cellen kunnen verworden tot ‘los zand’, daarvoor is Van de Ven niet bevreesd: ‘Dit bedrijf is gebaseerd op een duidelijke ondernemersvisie die we zo goed mogelijk uitdragen. En dat we slagen in onze opzet, dat we goed verticaal geïntegreerd zijn bewijst ons succes.’ Wat onderstreept wordt met de multinationale klanten die en passant genoemd worden, waaronder ook ASML en Apple. ‘Omdat we het design for manufacturing en alle maakprocessen in huis hebben kunnen we snel kwaliteit leveren. Daarmee onderscheiden we ons. We zijn een jong bedrijf, maar we komen onze afspraken na en weten zo ook grote beursgenoteerde klanten aan ons te binden.’ Van de Ven weet zich daarbij geruggesteund door kapitaalkrachtige geldschieters. ‘Negen van de tien snelgroeiende start-ups gaan kapot aan een tekort aan groeikapitaal. Ons zal dat niet overkomen.’ We Fabricate is gevestigd in Best en binnenkort ook in Duizel waar het voormalig hoofdkantoor van Royal Agio Cigars in juli in gebruik kan worden genomen.