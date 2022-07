QuiX Quantum, een toonaangevende producent van kwantumprocessors, heeft een investering van €5,5 miljoen binnengehaald van PhotonDelta, FORWARD.one en Oost NL.

De financiering brengt QuiX een stap dichter bij het lanceren van ‘s werelds krachtigste fotonische kwantumcomputer. Het is ook de eerste grote investering van PhotonDelta sinds het €1,1 miljard aan investeringen ontving om het Nederlandse fotonica-ecosysteem uit te breiden.

De processors van QuiX zijn al de facto dé standaard voor fotonische quantum processing in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Hongarije vanwege het – recordbrekende -vermogen van 12- en 20-qumode*. De financiering volgt op de benoeming van Dr.-Ing. Stefan Hengesbach tot nieuwe CEO van QuiX.

Fotonica maakt gebruik van fotonen (licht) om informatie over te dragen. Fotonische chips, ook wel photonic integrated circuits (PIC’s) genaamd, integreren fotonische functies in microchips om kleinere, snellere en energiezuinigere apparaten te maken. PIC’s kunnen gegevens veel doeltreffender verwerken en overdragen dan hun elektronische tegenhangers. Daardoor zijn PIC’s de ideale technologie voor kwantumcomputers.

De meeste componenten van een fotonische kwantumcomputer kunnen bij kamertemperatuur werken – een belangrijke stap in het verminderen van kosten en omvang van deze supersnelle computers. QuiX verwacht begin 2023 een volledig fotonische kwantumcomputer op basis van zijn 20 qumodeprocessor te lanceren en in 2023 een nieuwe generatie, 50 qumodeprocessor op de markt te brengen.

Dr. Stefan Hengesbach, CEO van QuiX Quantum: “De processors van QuiX Quantum lopen nu al wereldwijd voorop waardoor ze bij uitstek geschikt zijn voor het ontwikkelen van de krachtigste fotonische kwantumcomputer tot op heden. Deze investeringsronde stelt ons in staat om enorme vooruitgang te boeken door de productie te starten van een – baanbrekende – 50 qumodeprocessor.

“De technische termen rond quantum computing kunnen erg ingewikkeld overkomen. Maar het is wel goed om te beseffen hoe veelbelovend deze technologie is. Die kan ons helpen bij maatschappelijke vraagstukken, van het mogelijk maken van slimme steden, de ontwikkeling van nieuwe medicijnen tot het beantwoorden van enkele van de meest diepgaande vragen over het universum.”

Ewit Roos, CEO van PhotonDelta: “QuiX Quantum is een van de meest fascinerende startups van Nederland. In drie jaar tijd is het uitgegroeid tot een pionier in zijn sector en nu, met deze investering, zal het in staat zijn om een serieuze doorbraak te forceren in quantum computing. Fotonica is een ongelooflijk krachtige nieuwe technologie die tal van toepassingen kent. QuiX Quantum laat zien welke toepassingen er zijn om enkele grote hindernissen in quantum computing te doorbreken. Tegelijkertijd onderstreept het het belang om onze eigen Europese fotonica-industrie op te bouwen.”

Paul Pruijmboom, Partner bij FORWARD.one: “QuiX Quantum zal een belangrijke rol spelen in de adoptie van quantum computing vanwege zijn schaalbaarheid en stabiele plug-and-play-systemen. Hiermee onderscheidt het zich van zijn concurrenten in de industrie. In heel Europa zijn al meerdere systemen geleverd en het is een kwestie van tijd tot ook andere delen van de wereld de unieke mogelijkheden van QuiX Quantum’s processors zullen erkennen.”

Chimwemwe de Gaay Fortman, directeur Capital bij regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL, die investeert vanuit het Innovatiefonds Overijssel: “Door haar baanbrekende prestaties is QuiX Quantum een van de belangrijkste spelers geworden in de quantum computing industrie met het gebruik van fotonische chips. Onze regio heeft een sterk profiel op het gebied van deze sleuteltechnologie, QuiX speelt een belangrijke rol binnen het ecosysteem. We zijn onder de indruk van de uitstekende prestaties van het team.”