Vlaanderen ondersteunt ondernemingen die willen investeren in duurzaam zwaar transport, zoals vrachtwagens of bussen op elektriciteit en waterstof. De steun voor fossiele alternatieven, zoals CNG en LNG, worden hiervoor wel geschrapt.

De Ecologiepremie+, die kan aangevraagd worden bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), steunt ondernemingen die ecologie-investeringen realiseren in het Vlaams Gewest. Alleen investeringen die voorkomen op een limitatieve lijst van gestandaardiseerde ecologie-technologieën, komen in aanmerking. Minister Jo Brouns kondigt nu aan dat deze limitatieve technologielijst wordt uitgebreid, zodat ondernemingen worden ondersteund om te investeren in duurzaam zwaar transport.

Concreet gaat het om:

elektrische vrachtwagens en bussen,

vrachtwagens met een brandstofcel op waterstof,

dual-fuel motoren (waterstof-diesel) voor vrachtwagens en containerliften.

Naar schatting kunnen deze ecologie-technologieën per vrachtwagen een vermindering van 92 ton CO2-uitstoot per jaar realiseren. Ter vergelijking: dit stemt overeen met de aanplanting van bijna 8 ha bos per vrachtwagen.

Duurzaam transport ondersteunen en versnellen

Tot voor kort werden ook vrachtwagens met CNG (Compressed Natural Gas) of LNG (Liquefied Natural Gas) ondersteund via de ecologiepremie, omdat deze duurzamer zijn dan klassieke dieselmotoren. Maar deze op gas gebaseerde technologieën worden nu verwijderd van de limitatieve technologielijst en komen dus niet meer in aanmerking van de ondersteuning via de ecologiepremie van VLAIO.

Zo komt er meer financiële ruimte vrij om duurzaam zwaar transport te ondersteunen.

Vlaams minister van Economie en Innovatie Jo Brouns:‘Als Vlaamse overheid willen we volop inzetten op die duurzame transitie, weg van fossiele brandstoffen. De aanpassingen die we nu doorvoeren zijn dan ook logisch om duurzaam zwaar transport te ondersteunen zoals vrachtwagens en bussen op elektriciteit of waterstof in plaats van op CNG of LNG. Zo willen we ook KMO’s helpen die duurzame keuzes te maken.’