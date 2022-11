Certhon komt als beste naar voren uit de top 20 financieel best presterende Robotics Bedrijven. In deze top 20 is onder andere gekeken naar de operationele winst en het rendement op geïnvesteerd kapitaal.

Robotic is een dynamische sector met een stijgend aantal overnames. In dit top-20 rapport brengen wij de financiële prestaties van de Robotics bedrijven binnen de Industrial Manufacturing in beeld. In onze analyse komt de volgende top-20 naar voren:

Certhon Lely Industries N.V. Niverplast Blueprint Manders Group Integrated Mechanization Solutions Holding B.V Greefa Valk Holding Havatec Dero Group AAE ABI BV Aweta G&P bv Boschman Groep OOAKT Holding B.V Logiqs B.V Green Innovators B.V CSi Industries Group MTA Group Houdijk Machinefabriek B.V

Wil je meer weten van de Robotic bedrijven die in top 20 staan van Aeternus Corperate Finance en de overnames binnen de branche bekijken? Download dan hier het rapport.