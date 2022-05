William Goossens wordt per 1 juni 2022 aangesteld als de nieuwe CFO van 247TailorSteel. Dat heeft het bedrijf vandaag bekendgemaakt. We zijn ervan overtuigd dat William, met zijn kennis en ervaring, een wezenlijke bijdrage gaat leveren aan de internationale groei van onze organisatie in de komende jaren.

William Goossens heeft meer dan 25 jaar internationale ervaring in diverse branches. De afgelopen jaren werkte hij onder andere als CFO bij Van Mourik Group, ATAG Verwarming, Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher en Amefa. In deze rol bij 247TailorSteel wordt de heer Goossens verantwoordelijk voor de financiën van de organisatie. De aanstelling van de heer Goossens is een belangrijke stap in het realiseren van de internationale groeiambities van 247TailorSteel als toonaangevende ‘slimme’ fabrikant van op maat gesneden metalen platen, buizen en kantdelen.

“De innovatieve drive van 247TailorSteel is inspirerend en ik kijk ernaar uit om bij dit vooruitstrevende bedrijf te komen werken dat de uitdagingen en kansen aanpakt om verdere groei te realiseren. Het is voor mij een hele mooie kans om deel uit te maken van dit team en om in mijn rol als CFO een belangrijke bijdrage te leveren om de groeiplannen te verwezenlijken”, aldus William Goossens.

De toonaangevende pionier met sterke groeiambities

247TailorSteel is sinds de oprichting in 2007 de pionier in de markt en beschikt inmiddels over een grote trouwe klantenkring. Het eigen machinepark telt op dit moment meer dan 50 lasermachines en meer dan 30 kantbanken op een totale locatieoppervlakte van 115.000 m². 247TailorSteel is gefocust op sterke Europese groei. Er staan al fabrieken in Varsseveld (NL), Hilden (Noordrijn-Westfalen) en Oyten (Noord-Duitsland). In Langenau, tussen Stuttgart en München, wordt op dit moment de derde Duitse vestiging gebouwd. Later dit jaar begint de bouw van de eerste vestiging in België en er worden ook plannen gemaakt voor een tweede Nederlandse productielocatie en een vestiging in Oostenrijk. In totaal zullen er in 2025 tien productielocaties actief zijn. Naast de eigen fabrieken gaat het bedrijf ook veel in IT investeren. De doorontwikkeling van het Sophia®-portaal zal hierbij een centrale rol spelen.

Uitdagingen voor de toekomst

247TailorSteel heeft het jaar 2021 afgesloten met €157 miljoen omzet en een groei van bijna 50 procent ten opzichte van 2020. “In de komende jaren willen we deze omzetgroei doorzetten en we zijn daarom verheugd met de komst van William. De opgedane kennis en ervaring die William met zich meebrengt, is voor ons ontzettend waardevol. Ik ben ervan overtuigd dat hij een mooie bijdrage gaat leveren aan onze organisatie”, aldus Carl Berlo, CEO van 247TailorSteel.