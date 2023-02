De Semiconductor Industry Association (SIA) heeft vandaag aangekondigd dat de wereldwijde verkoop van de halfgeleiderindustrie in 573 in totaal $ 5,2022 miljard bedroeg, het hoogste jaarlijkse totaal ooit en een stijging van 3,2% in vergelijking met het totaal van $ 2021,555 miljard in 9. De verkoop vertraagde echter in de tweede helft van het jaar. De omzet in het vierde kwartaal van $ 130,2 miljard was 14,7% minder dan het totaal van het vierde kwartaal van 2021 en 7,7% lager dan het totaal van het derde kwartaal van 2022. En de wereldwijde omzet voor de maand december 2022 bedroeg $ 43,4 miljard, een daling van 4,4% in vergelijking met het totaal van november 2022. De maandelijkse verkopen worden samengesteld door de organisatie World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) en vertegenwoordigen een voortschrijdend gemiddelde van drie maanden. SIA vertegenwoordigt 99% van de Amerikaanse halfgeleiderindustrie op basis van omzet en bijna tweederde van niet-Amerikaanse. chipbedrijven.

“De wereldwijde halfgeleidermarkt kende aanzienlijke ups en downs in 2022, met recordhoge verkopen vroeg in het jaar, gevolgd door een cyclische neergang die later in het jaar plaatsvond”, aldus John Neuffer, president en CEO van SIA. “Ondanks kortetermijnschommelingen in de verkoop als gevolg van marktcycliciteit en macro-economische omstandigheden, blijven de langetermijnvooruitzichten voor de halfgeleidermarkt ongelooflijk sterk, vanwege de steeds grotere rol van chips bij het slimmer, efficiënter en beter verbonden maken van de wereld.”

Op regionale basis zag de verkoop op de Amerikaanse markt de grootste stijging (16,0%) in 2022. China bleef de grootste individuele markt voor halfgeleiders, met een omzet van $ 180,3 miljard in 2022, een daling van 6,3% ten opzichte van 2021. Ook in 2022 steeg de jaaromzet in Europa (12,7%) en Japan (10,0%). De omzet voor de maand december 2022 daalde ten opzichte van november 2022 in alle regio’s: Europa (-0,7%), Japan (-0,8%), Azië-Pacific/All Other (-3,5%), China (-5,7%) en Noord- en Zuid-Amerika (-6,5%).

Verschillende halfgeleiderproductsegmenten vielen op in 2022. Analog, een type halfgeleider dat vaak wordt gebruikt in voertuigen, consumentengoederen en computers, had het hoogste jaarlijkse groeipercentage van 7,5%, tot $ 89 miljard in de verkoop van 2022. Logica ($ 176 miljard in de omzet van 2022) en geheugen ($ 130 miljard) waren de grootste halfgeleidercategorieën naar omzet. De verkoop van ic’s voor de auto-industrie groeide met 29,2% op jaarbasis tot een recordtotaal van $ 34,1 miljard.

Voor uitgebreide maandelijkse halfgeleiderverkoopgegevens en gedetailleerde WSTS-prognoses kunt u overwegen het WSTS-abonnementspakket aan te schaffen. Voor gedetailleerde historische informatie over de wereldwijde halfgeleiderindustrie en -markt kunt u overwegen het SIA Databook te bestellen.