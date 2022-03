VC-fonds Curiosity investeert in Alpha AR-technologie die 2D-beeld geautomatiseerd omzet in 3D-model

Curiosity, een Nederlands venture capital fonds gefocust op seed-level investeringen in AI-startups in Noord-Europa, heeft samen met ZAKA Ventures $800.000 beschikbaar gesteld voor de groei van de Estlandse startup Alpha AR.

De groei en de populariteit van virtuele omgevingen brengt een grotere vraag naar 3D modellen en zogeheten ‘digital twins’ met zich mee. Om hierop in te spelen besloten co-founders Madis Alesmaa, Rait-Eino Laarmann en Gholamreza Anbarjafari in 2018 Alpha AR op te richten. Alpha AR’s technologie maakt het mogelijk om ieder 2D beeld geautomatiseerd om te zetten in een 3D model, zonder dat er speciale vaardigheden of ervaring in 3D-modellering voor nodig is.

‘Enorme groeipotentie’

Door de inzet van machine learning neemt Alpha AR’s platform het volledige proces uit handen en kunnen sneller en goedkoper dan ooit tevoren hoogwaardige 3D-modellen worden gecreëerd die geschikt zijn voor o.a. augmented reality (AR), virtual reality (VR), virtuele try-ons, NFT’s en toekomstige metaverse omgevingen. Doordat het een online platform betreft is de software van Alpha AR overal ter wereld inzetbaar. “De combinatie van geavanceerde technologie en sterk ondernemerschap maakt van Alpha AR een startup met enorme groeipotentie. Ze werken al voor grote internationale merken en er is zelfs sprake van een wachtlijst. We kijken er naar uit om samen de ambitie te realiseren om een wereldspeler in 3D content creatie te worden”, aldus Herman Kienhuis, co-founder van Curiosity.

Groei in metaverse

De startup heeft nu in totaal $1 miljoen opgehaald. Het bedrag zal worden ingezet voor verdere ontwikkeling van het AI-platform en internationale expansie. Specifiek streeft de startup ernaar om een prominente rol in te nemen in de groei van de metaverse: online omgevingen die verschillende technologie elementen zoals virtual reality, augmented reality, en videocommunicatie samenbrengen voor een vermenging van de virtuele en fysieke wereld. Te denken valt aan games zoals Fortnite, en het virtueel passen van kleding. Verwacht wordt dat de metaverse een steeds grotere rol zal gaan spelen in branches zoals gaming, entertainment, social media, productiviteit en retail. “We vinden het geweldig om te zien dat er zo’n sterke interesse is in ons bedrijf en onze technologie. De opgehaalde financiering brengt ons een stap dichter bij ons doel om uit te groeien tot marktleider in de ontwikkeling van metaverse omgevingen”, aldus Alpha AR CEO en co-founder, Madis Alesmaa.

Vroege commercialiseringsfase

Alpha AR bevindt zich in de vroege commercialiseringsfase en werkt samen met grote internationale merken zoals Renault, Meta, Farfetch, WANNA, PWC, VivaTech, Publicis, Threedium en Plug and Play. Het innovatieve karakter van Alpha AR’s technologie werd inmiddels al bevestigd door diverse nominaties en prijzen. Zo was de startup genomineerd voor de Retail Futures 2020 Innovation Challenge Prize van London’s Fashion District, een van de finalisten voor de Innovation Award van LVMH en winnaar van de How to Web’s 2021 Spotlight competitie.

Over Curiosity

Curiosity is een Nederlandse venture capital investeringsmaatschappij, gericht op vroege-fase investeringen in AI-software startups in de Benelux, Scandinavië en de Baltische staten.