Valk Welding in Alblasserdam ontwikkelt en bouwt kant-en-klare lasrobotsystemen voor onder meer de maakindustrie. In het kader van configure to order heeft het bedrijf een productconfiguratiemodule geïmplementeerd van Togetr. Een module die past in het softwaresysteem van het bedrijf, waarbij cto Adriaan Broere streeft naar het onderbrengen en koppelen van alle data.

De robotprojecten van Valk Welding zijn voor een deel standaard. Meer dan 90 procent ervan is opgebouwd uit een Panasonic robot, gecombineerd met een plc die voor de specifieke toepassing wordt geprogrammeerd, plus uiteraard de benodigde gereedschappen. Daarnaast ontwikkelt en bouwt het bedrijf ook regelmatig specials. ‘Het is een van onze sterke punten om ook voor afwijkende vraagstukken een oplossing te leveren’, geeft Broere aan. ‘Deze worden ontwikkeld door de diverse specialisten die we in huis hebben en die door de jaren heen waardevolle kennis en ervaring hebben opgebouwd.’

Niet vanaf nul

Om deze kennis en ervaring te borgen en zodoende steeds efficiënter te kunnen ontwerpen, vertrouwt Broere op de mogelijkheden van de huidige generatie configuratiesoftware. Hij is gefascineerd door de mogelijkheden en weet precies wat hij wil om een bedrijf als Valk Welding maximaal efficiënt te laten functioneren. ‘Dat gaan we realiseren door waar mogelijk van engineering to order over te gaan naar configure to order’, geeft hij aan. ‘Dit betekent dat je niet iedere opdracht vanaf bijna nul begint te ontwerpen, maar je oplossing samenstelt uit een groot aantal standaardmodules. Een voordeel is dat je sneller en efficiënter kunt werken, hoewel je wel oog moet houden voor vraagstukken die niet met het standaardpakket te realiseren zijn. Juist voor die opdrachten verwacht ik ondersteuning van de software; ik wil er in elk geval zeker niet door beperkt worden.’

Instelbaar naar niveau

De configuratiemodule van Togetr komt tegemoet aan deze strikte eis. Broere: ‘Ik kan deze module integreren in ons eigen systeem maar ook via de cloud koppelen aan mijn Exact-software en de 3D-wereld van Panasonic. Bovendien is hierin alle kennis en ervaring te borgen die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd, door die te vertalen in regels. Zo voorkom je fouten en dat kennis en ervaring wegvloeit als een gespecialiseerde medewerker het bedrijf verlaat.’

‘Een voordeel is dat je sneller en efficiënter kunt werken’

Verder kunnen met de software bepaalde niveaus ingesteld worden, afgestemd op de gebruiker. Jonge, onervaren salesmedewerkers kunnen in hun modus dan uitsluitend de eenvoudige vragen doorlopen en hierin keuzes maken. Waar het complexer wordt, krijgen ze geen toegang en zullen de bijbehorende keuzes uiteindelijk door een senior of de afdeling engineering worden gemaakt. Een ervaren verkoper krijgt daarentegen juist alle vrijheid om zijn kennis van zaken in te zetten, zodat er al veel meer ontwerpprocessen gedurende het verkoopproces aan bod komen. Dit betekent dat de salesmedewerker op zijn eigen niveau kan werken, de afdeling engineering een stukje ontlast wordt, de kans op fouten geminimaliseerd en werkzaamheden niet twee maal worden uitgevoerd, zo duidt Broere de voordelen.

Alex Wilbrink, managing director van Togetr in Veenendaal vult aan: ‘Door deze module is Valk Welding uiteindelijk in staat om lasoplossingen snel en efficiënt te configureren. Dit leidt tot lagere engineering- en voorraadkosten voor Valk, een snelle levering en mogelijk ook tot lagere kosten voor de klant. Wezenlijk hierbij is de samenhang tussen productconfigurator, de in de loop van de tijd groeiende klantspecifieke stuklijst en de planning en uitvoering.’

Wauw-ervaring

Met de implementatie van de configuratiemodule is Valk Welding nog (lang) niet klaar. Broere: ‘Wij staan bij onze klanten bekend als innovatief en zij verwachten regelmatig iets nieuws van ons. Op dit vlak zijn we onder meer bezig om onze 3D-modellen te koppelen aan virtual reality en augmented reality. Via VR kun je met een speciale bril het 3D-model zien nog voordat het gebouwd is en er zelfs omheen lopen. Dit kan een belangrijke meerwaarde opleveren bij het nemen van beslissingen. Het bekijken van 2D- of 3D-tekeningen op het scherm is nog steeds niet hetzelfde als het model op ware grootte te zien en te zien functioneren.’

Als de koppeling naar AR gemaakt kan worden, krijgt de klant nog meer mogelijkheden om de oplossing te ervaren en virtueel te testen. ‘Naast het feit dat je hiermee een wauw-ervaring creëert, voorkom je zo fouten die je pas ontdekt wanneer het model is gebouwd en kun je in een heel vroeg stadium al zo ver mogelijk optimaliseren. Het zijn bovendien mooie middelen voor onze eigen engineers om hun ontwerpen te controleren voordat de afdeling assemblage ermee aan de slag gaat. Het is nog niet zover, maar dat is een kwestie van tijd.’

ValkWeldingPortal: vroegtijdig problemen signaleren

De configuratiemodule van Togetr maakt deel uit van het ValkWeldingPortal, kortweg: VaWeP. Dit portal is voor Valk Welding ontwikkeld door Togetr en inmiddels onderdeel van een nieuwe generatie businessapplicaties. Het bedrijf heeft zich door Valk laten inspireren tot onder andere de koppeling van gestructureerde en ongestructureerde data in de vorm van bijvoorbeeld e-mails of activiteiten. Binnen het platform zijn al deze data willekeurig met elkaar te koppelen. Dit maakt diverse soorten analyses mogelijk en bovendien is alle informatie voor iedereen binnen het bedrijf bereikbaar. Adriaan Broere: ‘Zo kun je eenvoudig van één project alle mailwisselingen en de daaruit voortvloeiende afspraken bekijken. Maar bijvoorbeeld ook alle informatie over een specifieke robot of klant. Bijzonder waardevol om snel bepaalde analyses uit te voeren die van belang kunnen zijn voor een volgende stap.’

Verder is het platform goud waard om medewerkers op de juiste momenten en de juiste vlakken aan te sturen. ‘Op basis van VaWeP kan ik precies volgen wat er gebeurt op een dag bij medewerkers. Enerzijds voelt dit misschien als ‘big brother is watching you’, maar omdat we het op de juiste manier gebruiken, ervaart niemand dit als zodanig. Het is juist een uitstekende tool om vroegtijdig problemen te signaleren. Als je ziet dat iemand weinig klantcontacten heeft, dan is het goed om even te sparren waar dit aan ligt. Is de verkoper verlegen, dan is een training misschien een goede oplossing. Is hij veel te lang bezig met een klant omdat deze voortdurend het programma van eisen verandert, dan kan hij misschien op bezoek gaan met een meer ervaren verkoper die helpt om op de juiste punten knopen door te hakken. We komen er altijd uit.’