‘Door de oorlog in de Oekraïne, de problemen in de haven van Shanghai en de toeleverproblemen die daaruit voortvloeien, de inflatie en de prijsstijgingen is de huidige tijd een uitdagende maar ook lastige’, duidde Stephan Mayer, lid van het Management Team van ‘Machine tools’ van Trumpf. Hij hield zijn betoog vandaag tijdens een persconferentie op de INTECH-huisbeurs 2022 van de Duitse machinebouwer.

De orderintake breekt momenteel records en ondanks de toeleverproblemen verwacht hij dat Trumpf een hogere output zal genereren en dus een stijging van de omzet tegemoet kan zien. ‘Heel veel componenten zijn moeilijk verkrijgbaar. Maar we beschikken over een groot, wereldwijd leveranciersnetwerk’, aldus Mayer die er daarom op rekent hij nagenoeg alle leverafspraken te kunnen nakomen. Daartoe is ook de R&D-afdeling van de metaalmachinefabrikant uit het Zuid-Duitse Ditzingen hard aan het werk, om het ontwerp van de producten in het portfolio zodanig aan te passen dat ook andere, beter verkrijgbare componenten kunnen worden toegepast, zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit.

Entry level segment

Dat portfolio wordt verbreed met producten speciaal voor het ‘entry level segment’. Machines met toch een hoge output en kwaliteit die tegen een lagere prijs in de markt worden gezet. Inmiddels reeds in Azië, waarna ook de markten in Europa en de VS zullen volgen, aldus Mayer. ‘Tegelijk blijven we de innovatieve leverancier voor het hogere segment.’

Daarbij wil Trumpf een heuse solution provider zijn die, dicht bij de klant, goed op de hoogte is van de problemen waar die mee te maken heeft en hoe de plaatverwerkingsmachines zo goed mogelijk in het klantbedrijf ingepast kunnen worden. ‘Om zo bij te dragen aan het succes van de klant, met producten voor de hele waardeketen van plaatbewerking.’

Digitalisering en automatisering

Tijdens de INTECH staat onder meer de nieuwe Oseon-software in het portfolio van Trumpf centraal. Software die het bijvoorbeeld mogelijk maakt een interface te bieden die precies datgene laat zien dat een specifieke medewerker nodig heeft voor zijn taak. ‘Zodat de werkvoorbereider alle mogelijkheden heeft om een machine voor een specifieke job goed te programmeren en een operator vervolgens alleen die functionaliteiten krijgt die hij nodig heeft om zich goed op zijn taak te kunnen focussen.’ Een interface die ook toegankelijk is via handhelds als iPads zodat processen zich papierloos kunnen voltrekken, desgewenst van extern de voortgang van processen en orders kan worden gemonitord en waar nodig ingegrepen kan worden. Deze slimme feedback van de machines maakt onderdeel uit van de digitalisering en automatisering die zorgt voor meer transparantie op de werkvloer en voor een betere benutting van de productiecapaciteit. Van toenemend belang gezien de huidige hoge inflatie en daarmee gepaard gaande steeds hogere loonkosten, aldus Mayer.

Partnerships

Tot slot van zijn betoog lichte hij nog kort toe waarom Trumpf recent diverse partnerships is aangegaan. ‘Door de toenemende complexiteit, de steeds specifiekere wensen van de klant, de hoge eisen die cybersecurity stelt kunnen wij niet alles meer alles zelf ontwikkelen. Daarom gaan we partnerschappen aan met bedrijven als Jungheinrich die specialist is in interne transportsystemen en alles van die markt weet. Die partners kiezen we systematisch met als doel de klant nog meer te kunnen bieden.’

Op de INTECH-huisbeurs op 17 mei presenteert Trumpf digitaal genetwerkte oplossingen voor plaatbewerking en slimme automatisering van de toekomst.