Op 1 januari 2022 is de Zwitser Tobias Berchtold gestart als nieuwe general manager bij Jeveka in Almere. Dit familiebedrijf werd oktober vorig jaar overgenomen door Bossard Group, wat betekent dat hij aan het begin staat van een nieuw tijdperk. Hierin ligt de focus op groei. ‘De bedrijven werken al bijna 35 jaar uitstekend samen en door deze overname kunnen zij elkaar optimaal aanvullen op vlakken als productontwikkeling en service.’

Naar slimmere oplossingen en meer persoonlijke aandacht

Jeveka is een technische groothandel in industriële bevestigings- en montagetechniek. Ook Bossard Group, een Zwitsers bedrijf dat in 1831 is opgericht, is gespecialiseerd in producten voor bevestiging en montage, en levert daarnaast engineering en logistieke en automatiseringssystemen in het kader van smart factory. Bijvoorbeeld de SmartBin: een volledig geautomatiseerd logistiek systeem waarin de voorraad bevestigingsmiddelen wordt gemonitord op basis van het gewicht. Sensoren detecteren wanneer de bakken leeg raken en geven dit signaal via een internetverbinding door aan Jeveka, die vervolgens de juiste producten automatisch aanvult. Het is een van de vele voorbeelden die het bedrijf maken tot meer dan alleen een leverancier van bevestigingsmiddelen.

Passie voor productie

De wens vanuit Jeveka om te groeien en klanten nog beter te bedienen met producten en diensten van Bossard, leidde in 2021 tot de definitieve overname door Bossard Group. Daarmee droeg de familie Veltkamp de leiding van het bedrijf over aan de nieuwe general manager Tobias Berchtold. Deze in Zwitserland geboren ingenieur heeft zijn leven lang al een passie voor alles wat met productie te maken heeft. ‘Ik heb in mijn werkende leven altijd heel bewust bij productiebedrijven gewerkt. Toen Bossard Group mij tien jaar geleden vroeg om bij hen te beginnen op de afdeling verkoop, heb ik dus eerst goed moeten nadenken. Van productie naar handelsbedrijf, was dat de juiste keuze?’

‘Familiebedrijven hebben toch het betere wij-gevoel’

De twijfels bleken onterecht. ‘Juist doordat ik bij Bossard Group ging werken, kwam ik bij de meest uiteenlopende productiebedrijven over de vloer die onze producten en logistieke systemen inzetten voor hun eigen corebusiness. De ondersteuning van onze klanten heb ik bovendien mogen doen in verschillende uithoeken van de wereld.’ Berchtold noemt het een hele uitdaging om binnen ieder land met zijn eigen cultuur en mensen de lokale problematieken te achterhalen en vervolgens de beste oplossing aan te bieden. ‘Het is mij op het lijf geschreven: mensen bedienen in productieomgevingen vanuit een bedrijf dat overigens zelf ook een eigen productieafdeling heeft.’

Uitgelezen kans

Na jaren buiten Europa te hebben gewerkt, is Berchtold nu gestart in Nederland. Hij ziet de overname van Jeveka door Bossard als een uitgelezen kans voor beide bedrijven om zich verder te ontwikkelen. ‘Voor Jeveka betekent de overname vooral een uitbreiding van het productassortiment en logistieke oplossingen’, geeft hij aan. ‘Door het wereldwijde netwerk van Bossard kan het bedrijf bovendien veel beter zijn internationale klanten bedienen. Jeveka blijft wel op eigen lijnen produceren en ontwikkelen, maar kan daarbij slim gebruik maken van de expertise en capaciteit van Bossard Group.’

Bossard Group op zijn beurt kan leren van de wijze waarop Jeveka de service heeft georganiseerd. Een thema waarmee het bedrijf ook al eerder aan de slag was gegaan, maar door de overname van Jeveka nog grotere stappen in kan zetten. ‘Nog meer de verbinding met klanten maken, advies geven en op basis daarvan dan uiteindelijk producten leveren. Via Jeveka binnen de Benelux.’

Productontwikkeling

Met de overstap naar Nederland verlegt Berchtold tevens zijn eigen focus. ‘Waar ze in Azië vooral in grote aantallen produceren omdat de lonen daar laag zijn, zullen we het in Europa en dus ook in Nederland vooral moeten hebben van slimme oplossingen en persoonlijke aandacht. Op die thema’s zal ik me de komende tijd dan ook verder richten.’

Wat slimme oplossingen betreft, is Jeveka al langer bezig om niet alleen standaard en klantspecifieke bevestigings- en montageartikelen te ontwikkelen, maar tevens aanverwante producten die de bestaande klantengroep kunnen ondersteunen. Ook op dat vlak past het bedrijf uitstekend bij Bossard Group. Via Bossard zal Jeveka in de toekomst onder andere een intelligente, gedigitaliseerde werkbank op de markt zetten. Hier worden uiteenlopende gegevens van montagewerkzaamheden gemeten en gelogd in het kader van bijvoorbeeld kwaliteit en traceerbaarheid. Berchtold: ‘Daarnaast biedt de werkbank informatie die relevant is voor specifieke werkzaamheden. Bijvoorbeeld het moment waarmee een bepaalde schroef of bout moet worden aangehaald. Of dit nu door een mens of een robot gebeurt: deze informatie wordt gemeten en opgeslagen, wat een bepaalde garantie geeft voor de verbinding.’

Korte doorlooptijden

Met een tweede voorbeeld geeft Berchtold aan hoe de twee bedrijven via automatisering inspelen op de behoefte van klanten om snel hun producten op de markt te kunnen zetten. ‘Zo kan de klant zijn tekeningen bij ons uploaden, waarna wij direct een indicatie geven van de kosten bij bepaalde aantallen. Vervolgens is de bestelling naar wens meteen te plaatsen’, zegt hij. ‘Kijk je naar prototypen, dan kunnen we niet alleen ondersteunen met de bevestigingsmiddelen maar ook met enkelvoudige draai- en freesdelen. Zodanig dat de klant zijn prototype snel kan samenstellen, testen en – eventueel na aanpassingen – kan starten met produceren.’

Langetermijnvisie

Berchtold heeft alle vertrouwen in de symbiose tussen Jeveka en Bossard Group. ‘Naast het feit dat beide bedrijven al jarenlang op zeer goede voet met elkaar samenwerken, zijn het allebei familiebedrijven. Dat betekent toch een andere sfeer, loyaliteit en het betere wij-gevoel. Bovendien werken familiebedrijven meer met een langetermijnvisie, omdat ze geen rekening hoeven te houden met aandeelhouders die liever voor kortetermijnwinsten gaan. Allemaal factoren die een bedrijf extra prettig maken om met elkaar aan de toekomst te werken.’

‘Ik waardeer de directheid’

Tobias Berchtold heeft met zijn wereldwijde ervaring geen moeite gehad om zich in Nederland te vestigen. Ook al heeft hij het afgelopen half jaar vanwege corona nog niet echt van de Nederlandse cultuur kunnen proeven door bijvoorbeeld uitjes met collega’s of andere gezamenlijke activiteiten. ‘Wat ik tot nu toe heb gezien, bevalt me prima. Nederlanders zijn over het algemeen vrij direct, maar dat weet ik wel te waarderen. Wat me verder opvalt, is dat ik hier met iedereen in het Engels kan communiceren nu ik nog geen Nederlands spreek. Dat is in Zwitserland en Duitsland echt anders en vergemakkelijkt natuurlijk mijn functioneren in de organisatie.’