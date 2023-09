Schaeffler en VDL Groep onderzoeken samen de ontwikkeling en productie van een nieuwe generatie zelfrijdende shuttles voor het openbaar vervoer. De twee familiebedrijven presenteren op de IAA Mobility in München een eerste demonstrator en alle relevante elektrificatie- en stuurtechnologie voor auto’s. De initiatiefnemers willen hun technologische competenties en expertise op het gebied van systems engineering, ontwikkeling, productie en openbaar vervoer samenbrengen. Voor dit vooruitstrevende en innovatieve mobiliteitsconcept gaan Schaeffler en VDL Groep samenwerken met Mobileye, dat de shuttlevoertuigen gaat voorzien van autonome rijsystemen. De twee partners zijn momenteel in vergevorderde onderhandelingen met ov-autoriteiten en -exploitanten om proefprojecten op te starten. Volgens de routekaart zal het testen van de voertuigen op straat hoogstwaarschijnlijk mogelijk zijn vanaf 2025.

Partners voor nieuwe mobiliteitsecosystemen

Over de hele wereld wordt het concept van mobiliteit momenteel opnieuw uitgevonden. Veel grootstedelijke gebieden vullen hun mobiliteitsaanbod aan met alternatieve vervoersconcepten om een mobiliteit te bieden die duurzaam en gemakkelijk toegankelijk is. Openbaarvervoerbedrijven onderzoeken steeds meer oplossingen voor autonoom rijden, waardoor de verkeersvolumes toenemen, zelfs als er een tekort aan chauffeurs is. Vooral in de daluren zouden grotere voertuigen geleidelijk worden vervangen door kleinere, zelfrijdende voertuigen op basis van on-demand diensten die een perfecte oplossing zijn om het openbaar vervoer lokaal emissievrij en geluidsarm te maken. De zelfrijdende shuttles zijn door consumenten via een app te bestellen en gaan de komende jaren van openbaar vervoer veranderen. De vraag naar zelfrijdende shuttlediensten zal naar verwachting de komende jaren een vlucht nemen, vooral in veel grote steden in Europa, Noord-Amerika en delen van Azië tegen het einde van deze eeuw. De beoogde strategische samenwerking tussen Schaeffler en VDL onderstreept het belang om in een vroeg stadium bij deze ontwikkelingen betrokken te worden. Samen willen beide bedrijven de ontwikkeling van shuttlevoertuigen versnellen die op commerciële schaal kunnen worden geproduceerd.

Klaus Rosenfeld, CEO van Schaeffler AG, zegt: “Zelfrijdende shuttlevoertuigen zullen een integraal onderdeel worden van moderne mobiliteitsecosystemen. Ze zullen mensen veilig, snel en gemakkelijk van A naar B brengen en de toegankelijkheid van mobiliteit vergroten voor iedereen die in steden en op het platteland woont. Bij Schaeffler willen we deze ontwikkeling ondersteunen met best-in-class systems engineering en innovatieve autotechnologie op een duurzame manier. Dit doel kan het beste worden gerealiseerd met sterke partners. We werken graag samen met VDL Groep en Mobileye.”

Willem van der Leegte, president-directeur van VDL Groep: “Autonome shuttles gaan een belangrijke rol spelen in onze toekomstige mobiliteitsbehoeften. Dit voertuigconcept past naadloos in onze brede mobiliteitsoplossing op het gebied van design, elektrificatie, connectiviteit, autonomie en services. Natuurlijk is deze geplande samenwerking ook een fantastische kans om te pionieren en te innoveren met onze gewaardeerde partners Schaeffler en Mobileye.”

Niveau 4: zelfrijdend zonder chauffeur

VDL Groep loopt voorop als innovator op gebieden als bus- en autoproductie en is Europees koploper in de elektrificatie van zware bedrijfsvoertuigen. Schaeffler is een wereldwijd toonaangevende leverancier van systemen en componenten voor geëlektrificeerde aandrijflijnen en innovatieve stuursystemen. Het bedrijf heeft een zogeheten rollend chassis geïntroduceerd, dat een volledig elektrische aandrijflijn, steer-by-wire-systeem en batterij combineert in een modulaire oplossing. Het Mobileye Drive-platform dat is ontworpen voor shuttlevoertuigen maakt autonoom rijden mogelijk met behulp van speciaal gebouwde EyeQ-processors, redundante sensorsystemen van surroundcamera’s en lidar/radardetectie, evenals kaartoplossingen. Johann Jungwirth, Senior Vice President Autonomous Vehicles bij Mobileye: “Het volledige potentieel van autonome mobiliteit om onze gemeenschappen ten goede te transformeren, kan alleen worden bereikt als de technologieën veilig, toegankelijk en schaalbaar zijn. Samen met Schaeffler en VDL Groep hebben we de juiste strategie en teams om mobility-as-a-service in de zeer nabije toekomst te realiseren.”

Duitsland is gepland om het eerste land te zijn waar de nieuw ontwikkelde en geproduceerde shuttles zullen opereren, profiterend van het feit dat het het eerste land in Europa is dat SAE-niveau 4 heeft goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg.

Industrialisatie: productievolume afhankelijk van haalbare omzet

Schaeffler en VDL zijn van plan om de shuttles te ontwikkelen en te bouwen voor openbaarvervoerbedrijven die de voertuigen binnen een uitgebreid ecosysteem gaan exploiteren. De bedrijven zijn al onderhandelingen gestart met operatoren om proefprojecten aan te schaffen met de bedoeling het concept te bewijzen en een schaalbaar ecosysteem met open interfaces op te zetten. De beoogde productievolumes zullen afhangen van haalbare verkopen, maar ze zullen naar verwachting vanaf 2030 enkele duizenden voertuigen per jaar produceren. De productie is gepland in vdl’s Mobility Innovation Centre in Born (Nederland).

Schaeffler en VDL Groep autonome shuttle specificaties:

Zitplaatsen: negen zitplaatsen (zes stoelen vast, drie stoelen flexibel)

Laadvermogen: ongeveer 1.000 kg

Afmetingen: 5 meter lang, 2,2 meter breed, 2,8 meter hoog, met een gewicht van ongeveer 5.000 kg

Binnenbewakingssysteem in direct contact met een controlekamer

Twee diep geïntegreerde onafhankelijke detectiesystemen: één cameragebaseerd en één radar/lidar-gebaseerd

Grote deuren en lage instap, rolstoeltoegankelijk

Maximum snelheid: 70 km/uur

Actieradius: meer dan 350 km per dag en meer dan 100 km op één acculading

Op de IAA Mobility-beurs van dit jaar in het expositiecentrum in München toont Schaeffler een hele reeks nieuwe technologieën voor duurzame, efficiënte en comfortabele mobiliteit. Deze omvatten oplossingen voor de levering van goederen in de binnenstad met behulp van e-bakfietsen, een nieuw type stuursysteem, hoogrenderende elektrische en waterstofaandrijvingen, nieuwe mobiliteitsconcepten en meer.

Schaeffler persconferentie: Maandag 4 september 2023, 11:00 tot 11:20 uur (CEST): Klaus Rosenfeld, CEO van Schaeffler AG, en Matthias Zink, CEO Automotive Technologies bij Schaeffler AG, zullen de media toespreken op de Schaeffler-showcase op stand B40 in hal B3 en online via livestream.

Schaeffler op de IAA-conferentie:

Woensdag 6 september 2023, van 4.00 tot 4.45 uur , Main Stage, Hal A1. Sessie: “Naar een duurzame automotive waardeketen – ambities, uitdagingen en samenwerking.” Sprekers zijn onder meer Matthias Zink, CEO Automotive Technologies, Schaeffler AG.

, Main Stage, Hal A1. Sessie: “Naar een duurzame automotive waardeketen – ambities, uitdagingen en samenwerking.” Sprekers zijn onder meer Matthias Zink, CEO Automotive Technologies, Schaeffler AG. Donderdag 7 september 2023, van 3.00 tot 3.45 uur, Visionair Clubhuis, Hal A2. Sessie: “Hier om te innoveren: revolutie heeft samenwerking nodig! Disruptief denken, nieuwe technologieën, nieuwe voertuigconcepten – partnerschappen als enablers voor innovatie en verandering”. Sprekers zijn onder andere Ralf Busse, mocci | CIP MOBILITY GmbH; Kersten Heineke, McKinsey Center for Future Mobility; Dennis Müller, Enchilada Franchise AG; en Claus-Dieter Schilling, Schaeffler.

Schaeffler en mocci slaan ook de handen ineen voor de IAA Experience op de IAA Summit in hal A3. Daar, op de Cycling & Micromobility Course, kunnen bezoekers mocci e-bakfietsen met aandrijftechnologie van Schaeffler testen. De IAA Experience is van 9 tot en met 00 september dagelijks geopend van 6.00 tot 4.8 uur.