Pirtek is al jaren nauw betrokken bij de veiligheidswerkgroep binnen de FEDA. Pirtek heeft twee en half decennia ervaring in het veilig werken met hydrauliek. Vanuit deze expertise is actief meegewerkt aan het tot stand komen van deze nieuwe standaard voor het snel en uniform inzichtelijk maken van iemands opleidingen en competenties. Het is logisch dat Pirtek als marktleider in deze sector één van de eerste bedrijven is die deze nieuwe ontwikkeling omarmt en adapteert.

IndustryID is een initiatief van FEDAcademie, een stichting die zich inzet voor een leven lang leren in de techniek. Met het vakpaspoort kunnen skills op een simpele manier vastgelegd worden. Door de NFC-chip of QR-code op de IndustryID-pas te laten scannen, kun je iemands online opleidings- en competentieprofiel inzien. Het vormt een industrieel toegangsbewijs, waarmee je aan opdrachtgevers en werkgevers kan aantonen aan welke installaties je mag werken. Dit systeem is in alle industrieën en branches toepasbaar.

Werken met hydrauliek is niet zonder risico. Pirtek Benelux leidt daarom al jaren de monteurs op in het veilig werken alvorens ze met het werk beginnen. De interne Pirtek opleiding is bijvoorbeeld gecertificeerd voor de FEDA opleiding Veilig werken met hydrauliek. Daarnaast beschikken alle Pirtek monteurs over een Basis-VCA certificaat. Beide opleidingen staan geregistreerd op de IndustryID van de Pirtek monteurs.

Richard de Langen is fieldoperation manager bij Pirtek Benelux. Hij is door de FEDA gemandateerd trainer voor de opleiding Veilig werken met hydrauliek. Hij zegt over de IndustryID-pas: “Het grote voordeel van deze kaartjes is, dat dankzij de ingebouwde chip de status snel kan worden geactualiseerd.”

Pirtek geeft naast de landelijk erkende standaard trainingen ook aanvullende veiligheidstrainingen. Richard de Langen: “De certificaten kunnen direct worden bijgeschreven op deze pas. Om de kaart uit te lezen is bovendien geen speciale apparatuur nodig. Dat kan met elke moderne telefoon die een NFC-chip of QR-code kan uitlezen. Dat maakt de kaart eenvoudig in gebruik.”

Ook heeft Pirtek een bedrijfsmatig belang: De IndustryID biedt opdrachtgever garantie dat er veilig wordt gewerkt. Daarnaast maakt het de techneut waardevoller.

De komende periode zullen alle 110 Pirtek monteurs in de Benelux worden voorzien van de nieuwe IndustryID.