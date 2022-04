Nieuwe naam FIP-AM@UT staat voor nauwere afstemming op Fraunhofer-model

Het Fraunhofer Project Center at the University of Twente heeft een nieuwe naam. Om de inzet voor innovatie in de maakindustrie nog beter weer te geven, verandert die naar het Fraunhofer Innovation Platform for Advanced Manufacturing at the University of Twente (FIP-AM@UT). Deze nieuwe naam weerspiegelt beter wat de organisatie elke dag doet en onder deze identiteit wordt de sterke samenwerking tussen de Universiteit Twente en de Fraunhofer-Gesellschaft in Duitsland – Europa’s grootste onderzoeksorganisatie voor toegepast onderzoek – voortgezet, aldus persinformatie.

Het Fraunhofer Innovation Platform streeft ernaar een leider te zijn in toegepast onderzoek in advanced manufacturing in Nederland. Om dat mogelijk te maken, ontwikkelt het innovatieve en geïntegreerde oplossingen ten voordele van zowel de industrie als de samenleving. In de komende jaren hoopt het Fraunhofer Innovation Platform de productiesector in Nederland te versterken en met een deskundig en getalenteerd team van research engineers, managers en ondersteunend personeel in de regio het voortdurende aanpassingsvermogen, concurrentievermogen en de efficiëntie van de sector te waarborgen.

Trots op samenwerking

“De Universiteit Twente is erg trots op de nauwe samenwerking met de Fraunhofer-Gesellschaft en heeft de krachten gebundeld om een innovatieplatform te creëren dat de maakindustrie uit de regio Twente, via Oost-Nederland en daarbuiten bedient en versterkt. Bovendien stelt FIP-AM@UT de UT in staat om het beste dat het te bieden heeft op het gebied van onderzoek, technologie en human resources te laten zien voor de verbetering van de samenleving als geheel”, zo stelt Vinod Subramaniam, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Universiteit Twente.

Gezamenlijke strategie

Het Fraunhofer Innovation Platform is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het Fraunhofer Institute for Production Technology IPT in Aken, Duitsland, en de Universiteit Twente in Enschede. De ambitie is om domeinexperts, academici en oplossingenleveranciers uit de maakindustrie in Nederland en daarbuiten samen te brengen om een gezamenlijke strategie voor de bevordering van innovatie mogelijk te maken. Hun doelen zijn om hoogwaardig toegepast onderzoek voor klanten in zowel de industriële als de publieke sector op elkaar af te stemmen en technologieoverdracht te bevorderen door het gezamenlijk toewerken naar resultaten.

Nauwere afstemming op het Fraunhofer-model

De nieuwe merknaam staat voor een nauwere afstemming op het Fraunhofer-model, dat een aantal belangrijke elementen omvat. Fraunhofer werkt samen met universiteiten en de industrie om meer baanbrekend onderzoek naar echt werkende technologieën te kunnen doen volgens een industrieel tijdpad. Over het algemeen vindt het eerste stadium van R&D plaats op universiteiten, in laboratoria en bij onderzoekscentra van bedrijven, terwijl de implementatie van de uitkomsten meestal door de industrie wordt gedaan. Tussen deze stadia bevindt zich een kloof, die maar heel weinig organisaties aanpakken. Deze kloof, zowel een kenniskloof als een financieringskloof, vertraagt het productontwikkelingsproces aanzienlijk. En precies dit is het gebied waar Fraunhofer zich al meer dan 50 jaar met succes op richt, waardoor het is uitgegroeid tot Europa’s grootste R&D-organisatie. Met het FIP-AM@UT werkt Fraunhofer samen met de Universiteit Twente en industriële klanten om nieuwe ideeën in de conceptfase snel en kosteneffectief naar de fabriek te verplaatsen.

Communities bouwen

Sinds de oprichting van het Fraunhofer Project Center in 2017 is hun nauwe samenwerking met de Universiteit Twente één van de meest bepalende kenmerken. Met 3.300 academici, onderzoekers en andere professionals en meer dan 12.000 studenten is de UT een toonaangevende aanjager van innovatie en een katalysator voor verandering in de vierde industriële revolutie. Om die reden is één van de belangrijkste verantwoordelijkheden van het partnerschap om een gunstige economische impact te hebben op de regio Twente, door wetenschappelijk onderzoek over te brengen naar industriële toepassingen in de praktijk.

Hun missie is om duurzame oplossingen te bieden om veerkrachtige en succesvolle communities op te bouwen. Dit omvat o.a. het verbeteren van de gezondheidszorg met de toepassing van gepersonaliseerde technologieën, het creëren van intelligente productiesystemen om de efficiëntie te verbeteren, het mogelijk maken van de ontwikkeling van slimme materialen en metamaterialen en het bijdragen aan de ontwikkeling van een veerkrachtigere, flexibelere en digitaal gedreven samenleving.

Om deze doelen te bereiken, houden ze de kansen voor innovatie nauwlettend in de gaten en zetten ze toonaangevende expertise in met de juiste gevoeligheid voor de behoeften van organisaties en de samenleving als geheel. Om dat te bereiken, zal het Fraunhofer Innovation Platform verder moeten gaan dan het doen van onderzoek om een volwaardige leverancier van oplossingen voor fabrikanten te worden.

‘Blijven leren van elkaar’

“Het Fraunhofer Institute for Production Technology IPT is vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van het Fraunhofer Innovation Platform for Advanced Manufacturing at the

University of Twente. FIP-AM@UT deelt het DNA met Fraunhofer en heeft zich ontwikkeld met een sterke focus op de markt van Nederlandse maakbedrijven. Vandaag de dag biedt dit een waardevol nieuw perspectief in onze samenwerking, waarbij onze verschillende concepten en benaderingen elkaar op een unieke manier aanvullen. We verwachten onze samenwerking de komende jaren verder uit te breiden, onze gezamenlijke onderzoeksprojecten succesvol voort te zetten en op de lange termijn van elkaar te blijven leren”, aldus Thomas Bergs, lid van de Raad van Bestuur Fraunhofer Institute for Production Technology IPT, Aken.