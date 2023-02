In januari heeft NEVAT samen met haar leden BOZ Group en Confed de UPDATE-methode gelanceerd. Deze methode is door en voor bedrijven in de maakindustrie ontwikkeld en stelt organisaties in de maakindustrie in staat om leren, ontwikkelen en inzetbaarheid van medewerkers naar een hoger plan te tillen. Het zorgt voor medewerkers die zich bewust zijn van het belang van leren en ontwikkelen en hierin hun rol pakken. Ook geeft de UPDATE-methode leidinggevenden gereedschap in handen waarmee ze medewerkers optimaal kunnen ondersteunen.

Onder gebruikmaking van de SLIM-subsidieregeling is aan consultancybureau BRUIS de opdracht gegeven om op inhoud en procesmatig de UPDATE-werkgroep hierin te ondersteunen. Gedurende twee jaar is de methode ontwikkeld en bij BOZ in Bergen op Zoom en Confed in Amersfoort en Dordrecht uitvoerig getest. Nathalie Scholtes van BRUIS: ‘De methode heeft zich in de praktijk bewezen. Het draagt, zo blijkt uit de evaluaties, bij aan het vergroten van de kennis, vaardigheden en competenties van medewerkers. Ook versterkt de methode de relatie tussen medewerker en organisatie.’

De UPDATE-methode is specifiek ontwikkeld voor mkb’ers in de maakindustrie. ‘Om de methode te kunnen gebruiken is beslist geen HR-afdeling of HR-kennis in de organisatie vereist’, zo geeft Anne-Jaap Deinum, directeur van NEVAT, aan. ‘Alle organisaties die met de methode aan de slag gaan, zullen de voordelen ervaren.’ Die voordelen bestaan onder meer uit het krijgen van inzicht in de competenties die in de nabije toekomst voor de organisatie noodzakelijk zijn. Wat moet er ontwikkeld worden om medewerkers hierbij aan te laten sluiten? Ook een kant-en-klare gespreksmethodiek maakt onderdeel uit van UPDATE.

De methode versterkt en vergroot het toekomstperspectief van werknemer en werkgever. Ze draagt bij aan goed werkgeverschap en helpt verzuim en personeelsverloop te reduceren, aldus NEVAT. Medewerkers worden wendbaarder en kunnen omgaan met ontwikkelingen in bijvoorbeeld technologie. De methode is voor alle bedrijven in de maakindustrie beschikbaar.