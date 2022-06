Het concept van de kunststof fiets zonder roest, onderhoud en smeermiddelen maakt duurzame mobiliteit in de stad mogelijk. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz, vergezeld door de Portugese premier António Costa, bezocht op de eerste dag van de Hannover Messe de stand van kunststofspecialist igus. Centraal tijdens het gesprek stond de igus-bike, een innovatief concept voor duurzame stedelijke mobiliteit. igus presenteerde op de beurs een wereldprimeur: het concept van een robuuste fiets die bijna volledig uit kunststof bestaat – van het frame tot de lagers en de tandriem. Een groot deel van de hiervoor benodigde grondstoffen kan worden gedekt door recycling van kunststofafval. Tijdens de rondgang op ’s werelds grootste industriële beurs voor automatisering en Industrie 4.0 presenteerde igus-ceo Frank Blase de innovatieve fiets. ‘We denken groot en beginnen nu klein. Met onze droom van een volledig plastic fiets is er een kans om de fietsindustrie voor de lange termijn te veranderen.’

Het igus-bike-platform biedt de wereldwijde fietsindustrie de kans om een heel ander soort fiets te bouwen, op vele locaties over de hele wereld. Een van de partners is de Nijkerkse start-up MTRL, die reeds met succes 400 fietsen met kunststof frames en wielen op de Nederlandse wegen heeft gezet en die tegen het einde van het jaar start met de productie en verkoop van een volwassen igus-fiets en een kindermodel.

De marktintroductie in Duitsland vindt begin 2023 plaats. Verdere varianten, bijvoorbeeld als e-bike, staan ook op de planning. In de toekomst zal de fiets zowel in een versie van nieuwe kunststof als in een versie van 100 procent gerecycled materiaal verkrijgbaar zijn. MTRL plant wereldwijd lokale productielocaties in de buurt van stortplaatsen voor plastic. Blase: ‘De wereld verandert snel. Wij willen deze verandering vormgeven met innovatieve ideeën. Als plastic, zoals bij de igus-bike, een waardevolle en duurzame grondstof wordt, dan kan de manier waarop we met plastic omgaan ook op veel andere gebieden positief veranderen.’