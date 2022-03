De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft in totaal 3,6 miljoen euro subsidie toegekend aan hogeschool Saxion voor haar bijdrage in vijf consortia. De consortia werken aan projecten die onderdeel zijn van de Nationale Wetenschaps Agenda (NWA). Met de projecten levert hogeschool Saxion samen met haar partners een maatschappelijke bijdrage op het gebied van gezondheidszorg, klimaat en dierenwelzijn. Saxion leidt het project OBSeRVeD en draagt bij aan vier andere projecten; The LoaD project, BatteryNL, NANOSPRESSO-NL en CIRCULAR.

OBSeRVeD: Elektronische neus voor het verduurzamen en gezonder maken van de voedselvoorziening

Het project OBSeRVeD is gericht op het ontwikkelen van een systeem om gezondheidsproblemen bij kippen op pluimveebedrijven vroegtijdig op te sporen. Dit moet het mogelijk maken om eerder maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door het aanpassen van het diervoer, waardoor verdergaande maatregelen zoals antibioticagebruik niet nodig zijn. Het vroegtijdig indammen van uitbraken draagt daarom ook bij aan het verminderd gebruik van chemicaliën die nodig zijn voor de bestrijding, aan dierenwelzijn en uiteindelijk aan de volksgezondheid.

Als kippen in een stal besmet raken of parasieten hebben, worden specifieke geuren geproduceerd. Een team van professionals uit de industrie, wetenschap en maatschappelijke organisaties combineert innovatieve sensoren, affiniteitslagen die de vrijgekomen gasmoleculen invangen en machine learningtechnieken om een elektronische neus te ontwikkelen en testen. Dit gevoelige systeem kan samenstellingen van vluchtige organische stoffen detecteren en daarmee specifieke infecties in een eerder stadium herkennen, wanneer (preventieve) maatregelen het meest effectief zijn. In totaal is er 5 miljoen euro subsidie aan OBSeRVeD toegewezen, waarvan 670.000 euro aan Saxion. Dr. ir. Cas Damen, Lector NanoPhysics leidt het project.

“Met dit project hopen we een serieuze slag te kunnen maken in het verduurzamen en gezonder maken van onze voedselvoorziening”, aldus Damen. “De succesvolle ontwikkeling van een goedkope en draagbare elektronische neus kan ook belangrijke toepassingen op veel andere terreinen hebben. Denk aan het opsporen van bosbranden of voedselbederf van bijvoorbeeld fruit in de opslag.”

5 miljoen euro voor consortium

OBSeRVeD is een consortium van hogeschool Saxion, Stichting Wageningen Research, Universiteit Utrecht, Universiteit Twente, Wageningen University & Research, Radboud Universiteit Nijmegen, Technische Universiteit Delft, Fontys Hogeschool, De Haagse Hogeschool, VSParticle BV, Bronkhorst Hightech BV, LioniX International BV, NXP -Semiconductor Netherlands BV, Van Eck Bedrijfshygiëne B.V., Applied Nanolayers BV, GVP-Emmen, Springmountain BV, QL Polymer, Connecting Agri and Food, De Heus B.V., Royal GD, VAA Dataworks, Radisurf, World Veterinary Poultry Association, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), AVINED, Philips. Toegewezen bedrag: 5,0 miljoen euro

Innovaties voor gezondheidszorg en klimaat

Naast het project OBSeRVeD draagt Saxion ook bij aan vier andere projecten. Martin Bennink, lector NanoBio werkt mee aan het project NANOSPRESSO-NL, gericht op het ontwikkelen van een apparaat waarmee lokaal in de ziekenhuisapotheek gepersonaliseerde nanomedicijnen van hoge kwaliteit geproduceerd kunnen worden. Ook werkt hij mee aan CIRCULAR. Dit project heeft als doel om de diagnostiek van de meest voorkomende hartritmestoornis, boezemfibrilleren, te verbeteren. Voor deze projecten ontvangt hogeschool Saxion respectievelijk 1.144.387 euro en 807.000 euro subsidie.

Remko Soer, associate lector Smart Health is betrokken bij the LoaD project. Dit onderzoek richt zich op het onderzoeken wat een gezonde bewegingsbelasting is voor artrosepatiënten zodat zij ondersteuning op maat kunnen krijgen. Voor dit project ontvangt hogeschool Saxion 713.420 euro subsidie.

Richard van Leeuwen, lector Duurzame Energievoorziening draagt bij aan BatteryNL. Dit project richt zich op het realiseren van de volgende generatie batterijen die veiliger zijn, hogere energiedichtheden en een langere levensduur hebben. Voor dit project ontvangt hogeschool Saxion 300.000 euro subsidie.