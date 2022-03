De kennis van metrologie binnen de industrie neemt af, zo constateert Mitutoyo. Dus startte deze producent van precisiemeetapparatuur samen met opleidingsinstituut Craft Education het e-learningprogramma Measuring Your World. Het programma heeft een interactieve opzet en omvat modules om de kennis van metrologie te verbeteren. Het Vlaamse Metaalconstructie Vanderscheuren ging er anderhalf jaar geleden als een van de eerste bedrijven mee aan de slag en ervaart inmiddels de resultaten. ‘Er zijn veel minder onduidelijkheden en vragen dan vroeger.’

Metaalconstructie Vanderscheuren werkt met measuringyourworld.nl aan kennisniveau metrologie

Bijna 65 jaar geleden begon Metaalconstructie Vanderscheuren klein: een paar machines in huis, de klanten dicht in de buurt. Hoe anders is dat nu, met in het klantportfolio meerdere internationale bedrijven en bijna alle metaalbewerkingen onder één dak. Principes als full-service en one-stop shop: ze zijn leidend bij Vanderscheuren in het West-Vlaamse Diksmuide. Vooral de afgelopen tijd ging het hard, vertelt Kevin Crombez, binnen het metaalbedrijf verantwoordelijk voor kwaliteit en veiligheid en de afdeling Modular. ‘We groeien, ook qua aantal medewerkers. Anderhalf jaar geleden hadden we er 100, inmiddels staat de teller op 140.’

‘Laat medewerkers zich eens realiseren hoe groot een micron écht is’

Met meer personeel kan Vanderscheuren vanzelfsprekend meer aan, al kent de snelle toename volgens Crombez ook de nodige uitdagingen. ‘Voorheen richtten we ons in de meetkamer veelal op eerste-stukscontroles, zo’n 80 procent van de metingen gebeurde bij de machines zelf. Dat is veranderd: met nieuwe medewerkers komt lang niet altijd de benodigde kennis van machines en metrologie mee. Tel daarbij op dat we hier intussen zo’n tien nationaliteiten hebben – wat extra druk legt op de onderlinge communicatie – en het feit dat opdrachtgevers steeds strengere kwaliteitseisen stellen, en het is duidelijk dat we iets moesten met dat gemis aan kennis.’

Mensen meer betrekken

In eerste instantie trok de meetkamer meer werk naar zich toe, vertelt Crombez. ‘Zodanig veel, dat we het daar simpelweg niet meer aankonden. Bovendien, wat heeft een operator eraan als je het werk bij hem of haar weghaalt? Ontzorgen is goed, maar níet als mensen daardoor achterblijven qua vaardigheden. Je wilt ze juist meer betrekken bij het proces en daardoor behouden voor het bedrijf. Met de krapte op de arbeidsmarkt is dat geen overbodige luxe.’

Kortom, de kennis van meten moest terug naar de operator zelf. Met meer aandacht voor kwaliteit, vertelt Crombez, en zo ook met meer focus op service en opleidingen. ‘Dus zijn we op zoek gegaan naar een partij die ons hierbij kon helpen. Niet als leverancier, maar veel meer als een partner in meten. We hebben meerdere partijen aangeschreven en kwamen zo onder andere uit bij Mitutoyo, dat net gestart was met Measuring Your World. We hebben het e-learningaanbod bekeken en wisten al snel dat dit ons paste: de online presentatie is erg visueel ingericht, met bij elk klein theorieonderdeel ook een praktisch deel. Dat maakt de trainingen interactief. Bovendien: iedere deelnemer kan de modules volgen in zijn eigen tempo. Voor een bedrijf als het onze, met 90 medewerkers voor productie, is dat wel zo prettig.’

Gericht op het individu

Bram Van Hoeyland is regional sales manager bij Mitutoyo Benelux. Net als Crombez signaleert hij in de industrie ‘een vervaging van de pure meettechniek’. ‘De uitdagingen waar ook Kevin en zijn collega’s tegenaan liepen, waren voor ons de aanleiding om te starten met Measuring Your World. En dat met een aanbod gericht op het individu, dus anders dan de infosessies waarbij klanten met een deel van hun personeel naar onze locatie komen. Zo zijn we samen met onze opleidingspartner Craft Education gekomen tot een digitaal aanbod, waar overigens in eerste instantie niet eens zo veel bedrijven interesse in hadden. Dat is nu wel anders; corona heeft Measuring Your World een boost gegeven.’

Hoewel sommige modules zich specifiek op Mitutoyo’s producttechniek richten, staat het merendeel van het programma in het teken van kennisdeling over onder andere technisch tekening lezen en vorm- en plaatstoleranties. ‘De brede opzet is een heel bewuste keuze’, zo benadrukt Van Hoeyland. ‘We willen bijdragen aan het verbeteren van de algemene kennis van metrologie. Vandaar dat het programma een eigen site heeft. En vandaar ook dat onze naam en die van Craft Education op de achtergrond staan.’

Zien waarop je moet sturen

Vanderscheuren was anderhalf jaar geleden een van de eerste klanten die met Measuring Your World aan de slag ging. Het bedrijf startte met de e-learningmodule Technisch Tekening Lezen, gevolgd door de modules Ruwheid Meten, Hoogte Meten, Basis Meten van Handmeetgereedschappen en Vorm- & Plaatstoleranties. Volgens Crombez werpt het programma inmiddels z’n vruchten af. Het kennisniveau stijgt, er zijn veel minder onduidelijkheden en vragen dan vroeger. ‘En wat minstens zo waardevol is: de leidinggevende kan zien hoe iedereen vordert en waar mensen op vastlopen binnen de digitale cursus (teacher overview). Dat geeft inzicht in waar vooral nog kennis ontbreekt, zodat je daar meer op kunt sturen.’

Vanderscheuren heeft voor iedere medewerker twee uur per week onder werktijd gereserveerd voor Measuring Your World. ‘Sommigen volgen één module, anderen doen er meerdere’, vertelt Crombez. ‘We willen ernaartoe dat binnen drie jaar iedereen zijn taken zelfstandig kan uitvoeren vanaf de eigen post. Dit als onderdeel van ons vijfjarenplan voor kwaliteit, dat er onder andere voor moet zorgen dat onze meetkamer zich weer vooral kan richten op de moeilijker stukken en 3d meetingen.’

Vijf keer de Eiffeltoren

Wie de website measuringyourworld.nl bezoekt, treft daar onder andere een video die de grootte van een micron duidt. Stel bijvoorbeeld dat een micron gelijk zou staan aan één millimeter, zo wordt in de video verteld, dan was een volwassen persoon ongeveer vijf keer zo groot als de Eiffeltoren. ‘We hebben het met de industrie al snel over allerlei toleranties’, zegt Van Hoeyland. ‘Maar doe eens een stap terug. En laat medewerkers zich realiseren hoe groot een micron écht is.’

Het is om diezelfde reden dat Mitutoyo naast online modules ook posters en studieboekjes heeft ontwikkeld. Gratis beschikbaar voor bedrijven én het onderwijs, zo vertelt Van Hoeyland. ‘Alles start met meer kennis.’ En juist die kennis zorgt er uiteindelijk voor dat een medewerker al snel met veel meer motivatie een machine bedient en metingen uitvoert, zo vult Crombez hem aan. ‘Een machine bedienen gaat veel verder dan een groene knop indrukken. Mensen moeten weten wat ze doen. Dat zorgt voor een andere mindset. En, heel waardevol: hun zelfvertrouwen schiet erdoor omhoog.’