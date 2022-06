Het College van Bestuur van de Universiteit Twente heeft professor Maroeska Rovers per 1 september 2022 benoemd als wetenschappelijk directeur van het Technisch Medisch Centrum (TechMed Centrum). Zij volgt daarmee professor Nico Verdonschot op, die zich gaat richten op het landelijke initiatief MedTechNL. Haar benoeming geldt tot 1 september 2026.

Maroeska Rovers is momenteel een van de twee (oprichtende) directeuren van Health Innovation Nederland en wetenschappelijk directeur van het expertisecentrum Medische Innovatie & Technologie (MITec) van het Radboudumc.

Maroeska studeerde Biomedische wetenschappen en promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen in 2000. Na haar promotie werkte zij als postdoc bij het MRC Institute of Hearing Research in Nottingham. Zij vervolgde in 2002 haar carrière als universitair hoofddocent in de klinische epidemiologie bij het Julius Centrum van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. In 2012 werd zij benoemd tot hoogleraar Evidence-based Surgery aan het Radboud Universitair Medisch Centrum, waarvan de naamgeving van haar leerstoel recent is gewijzigd in Medische Technologie & Innovatie. Tijdens haar loopbaan publiceerde Maroeska talrijke wetenschappelijke artikelen, verwierf zij vele onderzoekssubsidies en mocht zij diverse prijzen in ontvangst nemen voor haar werk.

Sinds 2022 is Maroeska als lid van het Science and Innovation Panel (SIP) betrokken bij het Europese initiatief “Innovatieve Gezondheidszorg (IHI)”. In het afgelopen jaar was zij lid van het kernteam dat vanuit het MedTechNL verantwoordelijk was voor de aanvraag bij het Nationaal Groeifonds. Andere nevenwerkzaamheden verricht Maroeska Rovers als lid van de Raad van Toezicht van het Graafschapcollege in Doetinchem, als research lead van de IDEAL-collaboration en als lid van de scientific board van Excite international.

De IDEAL–collaboration bestaat uit een groep toonaangevende chirurgen en methodologen die de kwaliteit van het onderzoek in chirurgie en medische hulpmiddelen willen verbeteren. EXCITE International streeft naar een nieuwe innovatie-aanpak op het gebied van gezondheidstechnologie gericht op de verbetering van welzijn en op het creëren van waarde, middels het versnellen van de invoering van baanbrekende nieuwe innovaties op het gebied van gezondheidstechnologie.

Het College van Bestuur is verheugd over de benoeming van Maroeska Rovers: “Maroeska heeft een indrukwekkende staat van dienst. Zij is een teamspeler die bewust de samenwerking zoekt en verbinding maakt. Ze heeft goede ideeën om het TechMed Centrum en daarmee de UT qua bekendheid en positionering verder te versterken. Maroeska speelt een actieve rol in diverse (inter)nationale organisaties en heeft een groot relevant netwerk, ook in Den Haag. We verwachten dat zij een goede, complementaire aanvulling zal zijn voor het huidige MT van het TechMed Centrum.”

Maroeska Rovers zelf over haar benoeming: ‘’Dat ik als wetenschappelijk directeur van het TechMed Centrum aan de slag mag, vind ik echt een eer. Als iemand die in de buurt geboren is, ervaar ik altijd een gevoel van “thuiskomen” als ik in Twente ben. Ik ben heel enthousiast over de zeer ondernemende mentaliteit, de multidisciplinaire aanpak, en het brede en innovatieve onderwijsprogramma op de UT. Het TechMed Centrum heeft als ambitie om maatschappelijke impact binnen de gezondheidszorg te genereren door uitstekende onderzoeks-, innovatie- en onderwijsprogramma’s. Ik kijk ernaar uit om hier samen met de andere MT leden een bijdrage aan te mogen gaan leveren en ik verheug me op de kennismaking met studenten, andere collega’s en partners van het TechMed Centrum en de UT in het algemeen.”