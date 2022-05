LVD Company nv mag zich voor het vijfde jaar op rij een “Belgium’s Best Managed Company” noemen. Het label wordt door Deloitte Private, Econopolis en de KU Leuven toegekend aan Belgische privéondernemingen die uitstekende resultaten voorleggen en hun leiderschap hebben bewezen.

Deelnemende bedrijven worden door een onafhankelijke jury beoordeeld op het hanteren van topmanagementprocessen op vier belangrijke gebieden: langetermijnstrategie, uitvoeringsbekwaamheid, bedrijfscultuur en governance/financiële prestaties. Dit jaar erkende de jury voornamelijk het vermogen van de winnaars om ook in tijden van crisis succes te behalen en hun marktpositie te verstevigen.

Als “Belgium’s Best Managed Company” maakt LVD deel uit van een korte lijst van erkende bedrijven uit de meer dan 42 landen waarin het programma actief is.

LVD Group is vertegenwoordigd in 47 landen, heeft 19 dochterondernemingen en meerdere productievestigingen in Europa en de VS. De recente overname van de solutions-business unit van KUKA Automatisering + Robotics nv past in de groeistrategie van LVD. Het nieuw opgerichte LVD Robotic Solutions bv zal de expertise en het marktbereik van LVD op het vlak van robotautomatisering aanzienlijk vergroten.