LifeSense Group (LSG) is voor de grootschalige productie van de succesvolle plaswekker voor kinderen, de Oopsie Heroes Plus (OH+), een partnerschap aangegaan met Neways Electronics in Nederland. De OH+ bestaat uit een kleine en comfortabele sensor die eenvoudig op elk ondergoed of pyjamabroekje kan worden bevestigd. Wanneer een kind ‘s nachts zo’n ‘Oopsie Moment’ heeft, stuurt de sensor een onschadelijk, audiogebaseerd signaal naar het mobiele apparaat waarop de OH-app draait. De app maakt het kind dan wakker zodat het naar het toilet kan gaan.

De sensor wordt inmiddels vergoed door zorgverzekeraars in Nederland, België en Australië terwijl het akkoord van verzekeraars in Duitsland ‘pending is’, zo duidt ceo Valer Pop. Hij verwacht de komende jaren in meer landen klandizie te winnen. Vandaar dat hij de productie van de OH+ de komende paar jaar fors wil opschalen, van nu 20.000 naar 1 miljoen stuks in 2026. ‘Neways heeft de capaciteit om voor die seriegrootte alle onderdelen als elektronicacomponenten van de OH+ te sourcen, het printplaatje te bestukken en het geheel te assembleren’, licht Pop zijn keuze voor het beursgenoteerde ems-bedrijf toe.

Voor deze opschaling is er vanzelfsprekend ook behoorlijk wat kapitaal nodig. LSG heeft daartoe een voorstel ingediend bij de European Innovation Council van de EU voor een totaalbedrag van 17,5 miljoen euro. Daarvan hoopt Pop op voor 15,5 miljoen euro aan equity investment waarmee de EU zich voor dat bedrag aandelen in LSG verwerft. Dit geld zal nodig zijn voor de verdere industrialisatie van de OH+ en ook de andere zes digitale gezondheidsoplossingen die de onderneming van Pop inmiddels op de markt brengt. De overige 2 miljoen euro hoopt hij als subsidie binnen te halen, geld dat hij nodig heeft voor de doorontwikkeling van de energievoorziening van de OH+. ‘Nu gebruiken we daarvoor een batterij. Wij doen nu onderzoek naar de mogelijkheden om voldoende energie te halen uit lichaamsvocht als de urine.’

Al deze stappen zijn nodig om de verdere groeiambities van Valer Pop mogelijk te maken. ‘Ik wil nu eerst groeien van de huidige 1,5 miljoen naar 9 miljoen euro omzet. Die omvang is nodig om in 2025 met succes naar de beurs te kunnen. Wij willen dan een IPO doen op de New York Stock Exchange.’