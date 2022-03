München zal volgende maand opnieuw een aantal dagen het centrum van de internationale fotonica-industrie zijn. Van 26 tot en met 29 april vindt ‘s werelds toonaangevende vakbeurs voor fotonica-componenten, -systemen en -toepassingen LASER World of PHOTONICS 2022 plaats in München. Bovendien biedt World of QUANTUM een nieuw podium voor de sterk groeiende markt wereldwijd op het gebied van kwantumtechnologie.

De wereldwijde race om de krachtigste kwantumcomputers, de veiligste kwantumcommunicatie, de meest gevoelige kwantumsensoren en de meest succesvolle kwantumgeneeskunde is nu in volle gang. Het is het begin van een nieuw kwantumtijdperk. En daarom dit nieuwe platform: World of QUANTUM. Omdat veel kwantumoplossingen voortkomen uit fotonica, wordt World of QUANTUM gelanceerd naast LASER World of PHOTONICS 2022.

Topinstellingen, wereldwijde groepen, innovatieve middelgrote bedrijven en start-ups geven vorm aan het begin van een nieuw kwantumtijdperk met futuristische ideeën, oplossingen en onderzoeksbenaderingen. Nederland, dat voorop loopt in quantumtechnologie, is met de volgende bedrijven op de beurs aanwezig:

Admesy B.V., Anteryon BV, Avantes BV, Canon Europa N.V., Contour Fine Tooling BV, Delft Circuits, Etteplan, ISTEQ B.V., LioniX International, MicroAlign, NTS Optel, PHIX Photonics Assembly, Photon Delta, PhotonFirst, PhotonicsNL, PHOTONIS Netherlands, Quantum Delta NL. Link naar het artikel