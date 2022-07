Lam Research Corp. heeft vandaag haar jaarlijkse ESG-rapport (Environmental, Social, and Governance) gepubliceerd, waarin gedetailleerd verslag wordt gedaan van de vooruitgang die het bedrijf heeft geboekt bij het verkleinen van zijn milieuvoetafdruk, het stimuleren van een gezond en veilig personeelsbestand, het bevorderen van inclusie en diversiteit, en het leveren van een positieve bijdrage aan de gemeenschap in bredere zin.

“De reactie van de wereld op de verwoestende pandemie heeft duidelijk gemaakt hoe we onze planeet kunnen transformeren en het beste in de mensheid naar boven kunnen halen als we allemaal samenwerken aan een gemeenschappelijk doel”, aldus Tim Archer, president en chief executive officer van Lam Research. “Ik zou niet trotser kunnen zijn op de ongelooflijke inspanningen van Lam-medewerkers om onder de meest uitdagende omstandigheden voor onze klanten te leveren en gehoor te geven aan de oproep van onze gemeenschappen in nood. En in die geest ben ik verheugd aan te kondigen dat onze doelstellingen die in het ESG-rapport zijn uiteengezet, onder meer inhouden dat we tegen 2030 op 100% hernieuwbare energie werken en tegen Carbon net zero 2050 zijn om bij te dragen aan een duurzamere wereld.”

Het bedrijf implementeert proactief milieumaatregelen in al zijn activiteiten, van operationele praktijken tot het ontwerp van zijn producten. Tegen 2020 heeft Lam vooruitgang geboekt in de richting van haar 2025-doelstellingen voor duurzame bedrijfsvoering op het gebied van energiebesparing, afvalvermindering en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Dit omvat doelstellingen voor het verminderen van scope 1 en scope 2 broeikasgasemissies met 25% ten opzichte van 2019, het realiseren van 12 miljoen kWh energiebesparing, het uitvoeren van afvalaudits op betrokken fabriekslocaties, het verminderen van afval naar stortplaatsen tot 0%, en het besparen van 17 miljoen gallons water in waterarme gebieden.

Het onlangs gepubliceerde rapport geeft een diepgaand overzicht van Lam’s ESG-doelstellingen en -strategieën, evenals van de verwezenlijkingen tegen 2020. Belangrijke hoogtepunten zijn:

COVID-19 Hulp en herstel: Als onderdeel van de 25 miljoen dollar die het bedrijf heeft toegezegd voor de wereldwijde hulp- en herstelinspanningen in het kader van COVID-19, heeft Lam 7 miljoen dollar gereserveerd voor hulp in gemeenschappen waar werknemers wonen en werken. De middelen werden afgestemd op de specifieke behoeften van elke gemeenschap, waaronder voedselzekerheid, onderdak, onderwijs, persoonlijke beschermingsmiddelen voor plaatselijke ziekenhuizen en herstelinspanningen op langere termijn. Dit omvatte een 2-voor-1 matching-campagne voor geldelijke donaties van werknemers aan COVID-19-hulpprogramma’s. Meer dan 200 organisaties werden gesteund via de inspanningen van het bedrijf in 2020, en de inzet van Lam gaat door in 2021.

Gezondheid en veiligheid op de werkplek: In reactie op de pandemie heeft Lam stappen ondernomen om de gezondheid en veiligheid van zijn werknemers te waarborgen. De incidentmanagementteams van het bedrijf hebben op elke bedrijfslocatie administratieve, technische en milieucontroles uitgevoerd om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Tegen 2020 lag Lam’s wereldwijde recordable incident rate 64% lager dan het sectorgemiddelde.

Inclusie en diversiteit: Inclusie en diversiteit (I&D) is een strategisch aandachtsgebied voor Lam, en het bedrijf heeft geïnvesteerd in I&D-praktijken in de hele werknemerservaring, waaronder training, betrokkenheid en bedrijfsbeleid. In het afgelopen jaar heeft 98% van alle werknemers deelgenomen aan een webgebaseerde training over micro-equity, waarmee een meer inclusieve cultuur werd bevorderd. Lam blijft acht hulpgroepen voor werknemers activeren, die meer dan 1.100 werknemers omvatten, en onderhoudt voortdurend relaties met partners in de sector en toonaangevende organisaties in de I&D-gemeenschap.

Verantwoorde producten: De nieuwe innovaties van de Sense.i® productfamilie op het gebied van RF-vermogen en besturingstechnologie verbeteren niet alleen de prestaties, maar verhogen ook de efficiëntie en stellen klanten in staat het gebruikte RF-vermogen met 10-20% te verlagen voor elke wafer die wordt geëtst. Dankzij een nieuw ontwerp en geavanceerde productiemethoden heeft Lam 15.000 pond aluminium grondstof per Sense.i-tool geëlimineerd. Dit vermindert het verbruik van hulpbronnen bij de initiële productie van de overtollige aluminiumplaat en in de recyclingstroom van 1,5 miljoen pond per jaar.

In samenwerking met ASML en imec introduceerde Lam een baanbrekende technologie voor dry photoresist technology for extreme ultraviolet patterning, waarbij vijf tot tien keer minder chemie en twee keer minder energie wordt gebruikt om hetzelfde resultaat te bereiken, wat aanzienlijke kostenbesparingen en een duurzamere oplossing voor chipmakers oplevert.

Verlenging van de levensduur van apparatuur: Veel van de technische verbeteringen die Lam in haar nieuwste producten introduceert, zijn beschikbaar als upgrades via haar Customer Support Business Group (CSBG), waardoor klanten over een kosteneffectieve strategie beschikken om de prestaties en mogelijkheden van hun bestaande geïnstalleerde basis uit te breiden. Bovendien biedt de CSBG gereviseerde apparatuur van de vorige generatie voor toepassingen die niet de meest geavanceerde waferbewerkingscapaciteit vereisen, waardoor de milieueffecten van de productie van een nieuw gereedschap worden vermeden.

Lam’s reserveonderdelen maken het hergebruik van hoogwaardige reserveonderdelen mogelijk door een verscheidenheid aan diensten op het gebied van reiniging, reparatie, opknappen en opnieuw coaten. De verlenging van de levensduur van onderdelen, die mogelijk wordt gemaakt door herreinigingsdiensten, leidt tot een vermindering van het materiaalverbruik met ongeveer 400 miljoen dollar per jaar. Het hergebruik van onderdelen, mogelijk gemaakt door reparatie- en revisiediensten, leidt tot een vermindering van het materiaalverbruik met ongeveer 150 miljoen dollar per jaar.

Vorige week kondigde Lam ook de afsluiting aan van een aan duurzaamheid gekoppelde kredietfaciliteit van 1,5 miljard dollar, wat het belang aantoont van de ESG-doelstellingen van het bedrijf. Gedurende de looptijd van de kredietfaciliteit zal Lam een prijsaanpassing ontvangen indien het bedrijf boven of onder de prestatiedoelstellingen zit met betrekking tot jaarlijkse energiebesparingen en het handhaven van de hoge veiligheidsstandaard voor werknemers.

Lam Research Corporation is een wereldwijde leverancier van innovatieve wafer-fabricageapparatuur en -diensten voor de halfgeleiderindustrie. Als betrouwbare, coöperatieve partner van ‘s werelds toonaangevende halfgeleiderbedrijven combineren wij superieure systems engineering-capaciteiten, technologisch leiderschap en focus op klantsucces om innovatie te versnellen door verbeterde apparaatprestaties. Tegenwoordig wordt bijna elke geavanceerde chip gebouwd met Lam-technologie. Lam Research met hoofdkantoor in Fremont, Californië, en vestigingen over de hele wereld.