‘Farm of the Future’

Van Troost: “Het zijn turbulente tijden voor de boeren in Nederland, de plannen van het kabinet om de veestapel drastisch te reduceren brengen grote onzekerheid met zich mee. Als internationaal opererend bedrijf, maar met Nederland als ons thuisland, doet dat pijn in ons hart.”

Wat Lely betreft zijn er veel meer mogelijkheden om de landbouwsector te verduurzamen en stikstofuitstoot te reduceren. Op de vernieuwde Lely Campus wordt gewerkt aan de boerderij van de toekomst waar circulariteit en dierenwelzijn centraal staan: het hergebruiken van belangrijke voedingsstoffen, het voeren van vers gras, afvalvermindering, emissieverlaging en het creëren van een nauwere band tussen de boer en de consument. Lely’s ‘Farm of the Future’ is volledig gerobotiseerd en bestaat uit geïntegreerde oplossingen die 24 uur per dag hun werk doen. Een boerderij die volledig gecentreerd is rond de koe en waar repetitieve taken zoals voeren en melken geautomatiseerd zijn, waardoor de boer zich kan concentreren op zaken die echt zijn aandacht vragen.

Minister Henk Staghouwer: “Ik vind het heel mooi om te zien hoe succesvol dit Nederlandse familiebedrijf met innovatie bijdraagt aan de verduurzaming van de landbouw in Nederland. Het gaat op dit moment nog heel vaak over boeren die zullen stoppen, maar nog veel meer boeren zullen blijven. Met hen willen we kijken naar de kansen die zij hebben als ondernemer. Innovatie speelt daar een hele belangrijke rol in.”