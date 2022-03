Intel kondigt eerste investering van meer dan 33 miljard euro aan vooronderzoek en ontwikkeling en productie in EU.

Intel heeft vandaag de eerste fase aangekondigd van zijn plannen om in het komende decennium tot 80 miljard euro in de Europese Unie te investeren in de gehele waardeketen van halfgeleiders – van onderzoek en ontwikkeling (O&O) tot fabricage en hypermoderne verpakkingstechnologieën. De aankondiging van vandaag omvat plannen om in een eerste fase 17 miljard euro te investeren in een geavanceerde megafabriek voor halfgeleiders in Duitsland, een nieuwe O&O- en ontwerphub in Frankrijk op te richten en te investeren in O&O, productie en foundrydiensten in Ierland, Italië, Polen en Spanje. Met deze baanbrekende investering wil Intel zijn meest geavanceerde technologie naar Europa halen, een Europees ecosysteem voor chips van de volgende generatie creëren en voorzien in de behoefte aan een evenwichtigere en veerkrachtigere toeleveringsketen

Pat Gelsinger, CEO van Intel, verklaarde: “Onze geplande investeringen zijn een belangrijke stap, zowel voor Intel als voor Europa. De EU Chips Act zal particuliere bedrijven en regeringen in staat stellen samen te werken om de positie van Europa in de halfgeleidersector drastisch te verbeteren. Dit brede initiatief zal Europa’s O&O-innovatie een impuls geven en toonaangevende productie naar de regio brengen ten bate van onze klanten en partners over de hele wereld. Wij zijn vastbesloten een essentiële rol te spelen bij het vormgeven van de digitale toekomst van Europa voor de komende decennia.”

Uitbreiding van de geavanceerde productiecapaciteiten voor chips “Made in Europe”.

Het investeringsprogramma is gericht op het in evenwicht brengen van de wereldwijde toeleveringsketen voor halfgeleiders met een belangrijke uitbreiding van Intels productiecapaciteiten in Europa. In een eerste fase is Intel van plan twee eerste halfgeleiderfabrieken te ontwikkelen in Maagdenburg, Duitsland, de hoofdstad van Saksen-Anhalt. De planning zal onmiddellijk van start gaan, de bouw zal naar verwachting in de eerste helft van 2023 beginnen en de productie zal volgens plan in 2027 online komen, afhankelijk van de goedkeuring van de Europese Commissie. Verwacht wordt dat de nieuwe fabrieken chips zullen leveren die gebruikmaken van Intels meest geavanceerde transistortechnologieën uit het Angstrom-tijdperk, waarmee wordt voorzien in de behoeften van zowel foundryklanten als Intel voor Europa en de rest van de wereld als onderdeel van Intels IDM-strategie (Integrated Device Manufacturer) 2.0.

In het centrum van Europa en met toptalent, een uitstekende infrastructuur en een bestaand ecosysteem van leveranciers en klanten is Duitsland een ideale plaats om een nieuwe hub – een “Silicon Junction” – voor geavanceerde chipfabricage op te richten. Intel is van plan in eerste instantie 17 miljard euro te investeren, waarbij in de loop van de bouw 7000 banen in de bouwsector zullen worden gecreëerd, 3000 permanente high-tech banen bij Intel, en tienduizenden extra banen bij leveranciers en partners. Intel is van plan om de nieuwe site de Silicon Junction te noemen, die technologie verbindt. Deze Silicon Junction zal dienen als verbindingspunt voor andere centra van innovatie en productie in het hele land en de hele regio.

Intel blijft ook investeren in zijn uitbreidingsproject in Leixlip, Ierland, waar het 12 miljard euro extra uitgeeft en de productieruimte verdubbelt om Intel 4-procestechnologie naar Europa te brengen en de foundrydiensten uit te breiden. Zodra deze uitbreiding voltooid is, zal Intels totale investering in Ierland meer dan 30 miljard euro bedragen.

Bovendien zijn Intel en Italië onderhandelingen gestart om een ultramoderne back-end productiefaciliteit mogelijk te maken. Met een potentiële investering van maximaal 4,5 miljard euro zou deze fabriek ongeveer 1 500 banen voor Intel opleveren plus nog eens 3 500 banen bij leveranciers en partners, waarbij de activiteiten tussen 2025 en 2027 van start zouden moeten gaan. Intel en Italië willen van deze faciliteit een eerste in zijn soort in de EU maken met nieuwe en innovatieve technologieën. Dit zou een aanvulling zijn op de innovatie- en groeimogelijkheden voor gieterijen die Intel in Italië verwacht na te streven op basis van de geplande overname van Tower Semiconductor. Tower heeft een belangrijk partnerschap met STMicroelectronics, dat een fabriek heeft in Agrate Brianza, Italië.

In totaal is Intel van plan meer dan 33 miljard euro uit te geven aan deze investeringen in de productie. Door zijn productiecapaciteit in de EU aanzienlijk te verhogen, zou Intel de basis leggen om verschillende delen van de waardeketen voor halfgeleiders dichter bij elkaar te brengen en de veerkracht van de toeleveringsketen in Europa te vergroten.

Versterking van Europa’s innovatiecapaciteiten van wereldklasse

O&O en design zijn van cruciaal belang om de productie van geavanceerde halfgeleiders vooruit te helpen. Europa is de thuisbasis van universiteiten, onderzoeksinstituten en toonaangevende chipontwerpers en -leveranciers van wereldklasse. Door deze innovatiecluster te ondersteunen met extra investeringen in O&O en deze te koppelen aan Intels toonaangevende productieplannen, zal de innovatiecirkel in Europa worden versterkt en zullen kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) betere toegang krijgen tot geavanceerde technologieën. (Video: Ursula von der Leyen, voorzitter van de EU-Commissie, spreekt over Intels EU-investeringsplannen)

Rond Plateau de Saclay, Frankrijk, is Intel van plan zijn nieuwe Europese O&O-hub te bouwen, waarbij 1 000 nieuwe hightechbanen bij Intel worden gecreëerd, waarvan 450 banen beschikbaar zullen zijn tegen eind 2024. Frankrijk wordt Intels Europese hoofdkwartier voor high performance computing (HPC) en kunstmatige intelligentie (AI) ontwerpcapaciteiten. De innovatie op het gebied van HPC en AI zal ten goede komen aan een breed scala van industriesectoren, waaronder de automobielsector, landbouw, klimaat, ontdekking van geneesmiddelen, energie, genomica, biowetenschappen en veiligheid – waardoor het leven van elke Europeaan aanzienlijk wordt verbeterd.

Daarnaast is Intel van plan zijn belangrijkste Europese ontwerpcentrum voor foundry in Frankrijk te vestigen, waar ontwerpdiensten en ontwerpmateriaal worden aangeboden aan Franse, Europese en wereldwijde industriële partners en klanten.

In Gdansk, Polen, breidt Intel zijn laboratoriumruimte met 50% uit, waarbij de nadruk ligt op de ontwikkeling van oplossingen op het gebied van diepe neurale netwerken, audio, grafische toepassingen, datacenters en cloud computing. De uitbreiding zal naar verwachting in 2023 voltooid zijn.

Deze investeringen zullen Intels langdurige relaties met Europese onderzoeksinstellingen over het hele continent verder versterken, waaronder IMEC in België, de Technische Universiteit Delft in Nederland, CEA-Leti in Frankrijk en de Fraunhofer Instituten in Duitsland. Intel ontwikkelt ook opwindende partnerschappen in Italië met Leonardo, INFN en CINECA om geavanceerde nieuwe oplossingen te verkennen op het gebied van HPC, geheugen, softwareprogrammeermodellen, beveiliging en cloud.

In Spanje hebben het Barcelona Supercomputing Center en Intel de afgelopen tien jaar samengewerkt aan exascale-architectuur. Nu zijn ze bezig met de ontwikkeling van een zettascale-architectuur voor het volgende decennium. Het supercomputercentrum en Intel zijn van plan in Barcelona gezamenlijke laboratoria op te zetten om het computergebruik te bevorderen.

Positieve overloopeffecten in de hele EU

Intels ambitieuze Europese investeringsplannen zullen positieve gevolgen hebben voor alle sectoren en lidstaten. Door op deze schaal productiecapaciteiten en O&O-capaciteiten op te bouwen, wordt een opwaartse spiraal van innovatie in gang gezet.

Intel is al meer dan 30 jaar aanwezig in Europa en heeft momenteel ongeveer 10 000 mensen in dienst in de hele EU. In de afgelopen twee jaar heeft Intel meer dan 10 miljard euro uitgegeven aan Europese leveranciers. Aangezien Intel werkt aan een nieuw wereldwijd evenwicht in het siliciumaanbod, zullen die uitgaven tegen 2026 naar verwachting bijna verdubbeld zijn.

Intels investeringsplannen zullen de ontwikkeling van geavanceerde chipontwerpen versnellen, de Europese materiaal- en apparatuurleveranciers een impuls geven en de sterke klantenbasis in alle sectoren in Europa bedienen. Bovendien zouden de investeringen een magneetwerking hebben op duizenden extra ingenieurs en technische werknemers, waardoor de pool van innovatoren, ondernemers en visionairs die de digitale en groene toekomst van Europa vooruit zullen helpen, groter wordt.

Europa’s groene transitie ondersteunen

Een geavanceerd Europees ecosysteem van halfgeleiders zal de groene overgang ondersteunen en de Europese Green Deal helpen realiseren. Efficiëntere chips kunnen het stroomverbruik van de volgende golf digitale hardware verminderen en HPC- en AI-oplossingen stimuleren. In 2020 heeft Intel zijn 2030 RISE-strategie en bedrijfsverantwoordelijkheidsdoelstellingen uiteengezet om de integratie van verantwoorde, inclusieve en duurzame praktijken in dit decennium te versnellen. In lijn met de klimaatdoelstellingen van de EU ligt Intel op schema om zijn duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030 te bereiken, waaronder het bereiken van een netto positief watergebruik door water te behouden, te recyclen en terug te winnen, en het financieren van lokale waterprojecten die meer zoet water herstellen dan het verbruikt. Bovendien zal Intel zijn wereldwijde productieactiviteiten aandrijven met 100% hernieuwbare energie en zal het bedrijf zero total waste to landfills.