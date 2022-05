Tuinte uit Hengevelde gaat de komende vijf jaar een nieuwe generatie modulaire expandeermachines ontwikkelen en bouwen voor klanten van Axxor, Zwolse fabrikant van papieren honingraat. De samenwerking sluit aan bij de gezamenlijke strategische visie op duurzame serieproductie en het leveren van toegevoegde waarde voor klanten.

Het verlagen van de Total Cost of Ownership van klanten en het verkleinen van de voetafdruk in de wereld zijn speerpunten van Axxor uit Zwolle. Afnemers van honingraatkarton maken gebruik van expandeermachines om het gecomprimeerd aangeleverde product uit elkaar te trekken tot de gewenste vorm. Om een optimale oplossing en flexibiliteit voor klanten te creëren, kosten te besparen, gunstige doorlooptijden en een snelle installatie te bieden, heeft Axxor besloten modulaire machines te ontwikkelen.

Positieve ervaring

Voor de afnemers van Axxor zijn procescontrole, betrouwbaarheid en energiezuinigheid belangrijk. Voor de ontwikkeling van de nieuwe generatie expandeermachines klopte Axxor aan bij Tuinte uit Hengevelde. De organisaties zijn geen onbekenden van elkaar. De positieve ervaring met Tuinte tijdens de bouw van eerdere machines enkele jaren geleden en de kwaliteit van de oplossingen waren doorslaggevend voor het aangaan van de vijfjarige samenwerking. “De machines van Tuinte zijn robuust en goed doordacht, gemaakt en afgewerkt”, zo vertelt Manager Axxor Technology Niels van Stijn. “Het bedrijf bezit alle competenties die wij voor deze ontwikkeling zoeken, van engineering tot productie. Tuinte is bovendien flexibel, heeft een sterke betrokkenheid bij en kennis van ons proces en een achtergrond in de hightechindustrie. Dat het bedrijf in redelijke nabijheid is gevestigd, is een prettige bijkomstigheid aangezien we in de ontwikkelingsfase intensief samenwerken.”

Modulaire machines

Voor de engineering en realisatie van de serie expandeermachines kan Tuinte putten uit de jarenlange ervaring in de hightech speciaalmachinebouw. “Vanuit onze ervaring in diverse industrieën ontwikkelen we een portfolio van modules die geconfigureerd kunnen worden”, aldus Sales Manager Jos Ruesen. “Ook starten we een ontwikkeltraject gericht op warmteterugwinning en een laag energieverbruik. We zijn trots op deze partnerovereenkomst aangezien Axxor een gerenommeerde internationale naam in de markt is. Wij leveren graag een bijdrage aan de duurzame ambities van het bedrijf. Met ons totale pakket aan dienstverlening en onze kennis voegen we waarde toe. We kijken uit naar een succesvolle samenwerking!”