Green Team Twente heeft haar nieuwe waterstofauto aan het publiek gepresenteerd. Het studententeam focust zicht dit jaar voor het eerst op de bouw van de enige Formula Student raceauto op waterstof. Het team hoopt hiermee mensen te enthousiasmeren over de mogelijkheden van waterstof en te laten zien dat duurzame technieken allesbehalve saai zijn.

Green Team Twente is al jaren actief in de waterstofauto-industrie. Eerdere jaren lag de focus op het maken van een efficiënte waterstofauto. Ditmaal presenteerde het team een auto met een stuk hoger vermogen. Met 687 Nm koppel en van 0 naar 100 in 6.0 seconden neemt het team afscheid van de efficiënte, maar langzame auto van voorgaande jaren.

Green Team Twente bestaat uit studenten die een jaar hun studie opzijzetten om zich volledig te kunnen focussen op het bouwen van de raceauto. “Dat gaat natuurlijk niet zonder vallen en opstaan”, vertelt Technisch Manager Amina Balha. “Als eerste team dat een waterstofauto maakt in de Formula Student competitie, de grootste studentenracecompetitie ter wereld, moet je alles helemaal zelf uitzoeken. Zo is ons systeem door het hoge vermogen enorm complex geworden. Daarom ben ik ook extra trots om als pionier nu de auto met de rest van de wereld te kunnen delen. Dit jaar maken wij de start, volgend jaar zullen we echt gaan racen!”

De auto wordt gebruikt om aandacht te vestigen op duurzame waterstoftechniek. “Veel mensen hebben geen idee wat het is en hoe het werkt, maar er kan al heel veel op technisch vlak”, vertelt teammanager Wouter Groote Veldman. “Duurzame technieken worden op dit moment vaak weggezet als saai, terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Door de auto aan het algemene publiek te presenteren hopen we dat mensen zien dat duurzame innovaties heel interessant zijn. Wij laten zien dat onze technologie helpt in de transitie naar een duurzamere samenleving.”

Het team is van 11 tot 15 juli met de nieuwe waterstofauto te bewonderen op het circuit van Assen. Daar vindt een race binnen de Formula Student Nederland competitie plaats. Deze zomer (15 – 21 augustus) maakt Green Team Twente ook haar opwachting op het circuit van Hockenheim, Duitsland. Daar wordt de Formula Student Germany competitie gereden.

Deze races zijn vergelijkbaar met de opzet van de Formule 1, telkens een race in een wisselend land. Tijdens de races kan het team punten verdienen op verschillende aspecten. Zo wordt er gekeken naar de acceleratiesnelheid, maar ook naar het bedrijfsplan. Daarnaast zijn er verschillende technische tests, zoals ‘uithoudingsvermogen’ van de auto een skidpad-test, waarbij getest wordt hoe goed de auto door bochten snijdt.

Teammanager Wouter Groote Veldman: “Een volledig nieuwe auto bouwen binnen één jaar is niet haalbaar. Het doel van dit jaar is dan ook om onze auto rijdend te krijgen, op een langzamere snelheid. Echt racen tegen andere teams gebeurt hopelijk vanaf volgend jaar. De auto krijgt dan meer motoren ingebouwd. Dan kunnen we ons pas echt gaan meten met andere teams.”