Eurofiber, aanbieder van digitale glasvezelverbindingen en cloudinfrastructuuroplossingen, kondigt vandaag aan dat het is begonnen met een uitbreiding met 80 kilometer kabel van het Belgische glasvezelnetwerk. De opdracht voor het project, dat begin 2023 voltooid zal zijn, is afkomstig van een grote internationale cloudaanbieder. Het bedrijf zal twee punten van het bestaande Eurofiber-netwerk met elkaar verbinden en zo een nieuwe, 120 kilometer lange glasvezelring creëren ten behoeve van de driehoek Brussel-Gent-Antwerpen, het economische hart van België.

De nieuwe ring levert capaciteit via een complete 144-vezelkabel die door vijf grote Belgische bedrijfsterreinen loopt. De ring zal ook drie datacentra met elkaar verbinden: LCL West in Aalst, Interxion Digital Realty BRU4 in Zaventem in het oosten en een nieuwe EdgeConnex-faciliteit in Ternat.

“Deze nieuwe uitbreiding toont aan dat Eurofiber snel verandert van een nationale aanbieder in een pan-Europese speler, zowel organisch als niet-organisch”, zegt Rhoderick van der Wyck, Managing Director International Business bij Eurofiber.

“De digitale transformatie in België gaat steeds sneller, vooral doordat toonaangevende bedrijven kwalitatief hoogwaardige nieuwe glasvezelroutes nodig hebben om hun lokale prestaties te verbeteren en hun ecosystemen uit te breiden naar gebieden die nog niet op het netwerk waren aangesloten.”

Eurofiber is een snel groeiende leverancier van toonaangevende open digitale infrastructuren in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. We ondersteunen de digitale gemeenschappen in de landen waarin we actief zijn met behulp van een 61.100 km groot glasvezelnetwerk plus elf datacentra. We zijn trots op het vertrouwen dat bedrijven, overheidsinstellingen en non-profitorganisaties in ons stellen. Wij leveren deze organisaties connectiviteit en cloudinfrastructuuroplossingen die zijn toegesneden op hun behoeften. Dankzij onze open infrastructuur kunnen wij volledige vrijheid garanderen in de keuze van diensten, toepassingen en providers