Met de oprichting van Demcon data driven solutions per 1 januari 2023, zet technologie-ontwikkelaar en -producent Demcon een volgende stap in haar ambitie om zich te ontwikkelen als technologiepartner op het vlak van data science vraagstukken. De digitale transformatie neemt steeds complexere vormen aan en zorgt voor een grotere vraag naar data als product of service. Voorbeelden hiervan zijn het ontwikkelen van een autonome inspectiecamera voor pijpleidingen en algoritmes die het moment detecteren waarop patiënten op de IC zelf ademen. Wat begon als een verkenningsmissie, is nu doorgegroeid naar een eigen bedrijf met volwaardige data-oplossingen.

De werkwijze van Demcon data driven solutions is tweeledig. Enerzijds gaat zij op projectbasis samenwerken met opdrachtgevers en Demcon-zusterbedrijven. Daarbij ligt de werkwijze in lijn met de andere design houses van Demcon. De data-oplossing wordt opgeleverd als los product of geïntegreerd in het product van de klant.

Anderzijds richt ze zich op de ontwikkeling van eigen producten en services, zoals bijvoorbeeld synthetische data voor machine vision. David Rijlaarsdam, managing director van Demcon data driven solutions: “Juist onze positie als onderdeel van Demcon versterkt de waarde voor onze klanten. Zowel vanwege de multidisciplinaire- en systeemintegratie-kennis, als de brede marktkennis en domeinexpertise die Demcon de afgelopen 30 jaar heeft opgebouwd.”

Gestructureerd generen en valideren van data

Inspectie via camera’s en andere sensoren is ondertussen gemeengoed. Het interpreteren van die beelden gebeurt door middel van algoritmes die getraind moeten worden om zaken te leren herkennen en signaleren. Dit gebeurt bij voorkeur op basis van geannoteerde, bestaande beelden. Als de juiste data niet of onvoldoende voor handen is, kan deze (bij)gemaakt worden: synthetische data. Het wordt bijvoorbeeld toegepast voor voedselinspectie, het herkennen van (over-)rijpheid en beschadigingen tijdens voedselverwerking, maar ook voor beeldherkenning op het gebied van veiligheid. Andere voorbeelden zijn schadedetectie en het trainen van robots voor het (in-)pakken van een grote verscheidenheid aan objecten.

Vincent Bos, business manager synthetische data bij Demcon data driven solutions: “Het gestructureerd genereren en valideren van data door simulatie biedt een data-centrisch pad voor machine learning. Deze wordt nu vaak nog geblokkeerd door een gebrek aan de juiste data.” Synthetische data moet zowel voldoende waarheidsgetrouw zijn als de gewenste variatie bevatten. En natuurlijk moet het passen bij de toepassing en technische implementatie die onze klant nodig heeft. Juist daar ligt de gezamenlijke kracht. De combinatie van onze expertise binnen Demcon data driven solutions, de procedurele modeleringstechnieken bij ons zusterbedrijf Nymus3D, de machine vision technieken bij Demcon focal en algoritme- en softwareontwikkeling bij Demcon advanced mechatronics.”

Data-gedreven productontwikkeling in samenwerking met klanten

Naast synthetische data als product werkt Demcon data driven solutions samen met startups en grote OEM’s om invulling te geven aan hun productontwikkeling. Denk daarbij onder andere aan ontwikkelingen op het vlak van autonome beeldinterpretatie, patroonherkenning in sensordata, het monitoren en verbeteren van systeemprestaties en regeltechniek van complexe systemen door middel van kunstmatige intelligentie.

Demcon (1.000 medewerkers) ontwikkelt, produceert en levert technologie en innovatieve producten. De Demcon group heeft locaties in Best, Delft, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Münster (D), Tokio (Japan) en Singapore. De onderneming is ontstaan vanuit de passie van de oprichters voor het combineren van creativiteit en technische vaardigheden gericht op het oplossen van complexe vraagstukken. Deze vraagstukken zijn van technologische en maatschappelijke aard en hebben veelal direct of indirect invloed op mensen en hun leefwereld. Of het nu gaat om medische oplossingen, systemen die onze veiligheid bewaken of duurzame innovaties voor thema’s als water en energie, Demcon draagt bij – voor huidige en toekomstige generaties. Naast het ontwikkelen van technische oplossingen zet Demcon in op het stimuleren van ondernemerschap en het investeren in talent en onderwijs.