Recent heeft initiatiefnemer Jemy Pauwels, managing director van Demcon Investment, de stap gezet naar de lancering van een nieuw, onafhankelijk investeringsfonds, het Demcon Innovatie Fonds. Aan het nieuwe innovatiefonds heeft zich al een aantal private investeerders gecommitteerd. Pauwels zoekt nu publieke cofinanciering om dit eerste fonds nog sneller en verder in omvang toe te laten nemen. In eerste instantie omvat het fonds een totaalbedrag van 10 miljoen euro. ‘We willen meer interessante investeringen kunnen doen en willen daarom meerdere fondsen opzetten’, aldus fondsmanager Pauwels. ‘Per jaar krijgen we 60 tot 80 aanvragen binnen van start-ups of scale-ups die zowel technische als financiële ondersteuning vragen en dat aantal stijgt alleen maar. Door de stap te zetten naar een nieuw onafhankelijk innovatiefonds kunnen we nog meer waarde toevoegen aan de BV Nederland.’

Naast het onafhankelijke fondsmanagement van het nieuwe innovatiefonds is Pauwels ook actief voor de al bestaande investeringsmaatschappij Demcon Investment. Middels Demcon Investment houdt technologieleverancier en producent Demcon zich al enkele jaren actief bezig met corporate venturing-activiteiten. Demcon is een technologiebedrijf, wereldwijd actief met ruim 1.000 medewerkers en een jaaromzet van meer dan 130 miljoen euro. Demcon Investment selecteert nauwgezet. Het is altijd op zoek naar interessante minderheidsparticipaties. ‘We verstrekken risicodragend kapitaal (2 ton tot 1,5 miljoen euro) aan vroege-fase-bedrijven. Dat zijn bedrijven waar we vanuit onze business – waaronder Demcon Advanced Mechatronics, Demcon Production en Demcon Industrial Systems – een dominante rol kunnen vervullen in de technologieontwikkeling.’ Zo’n start-up zou zonder een grote, stevige ontwikkelpartner vrij zeker niet verder komen. ‘Wij hebben met onze duizend medewerkers alle mogelijke disciplines in huis en kunnen echt vanaf het meest prille idee meedenken en meewerken: dat loopt van haalbaarheidsstudie, functioneel ontwerp, alpha- en bèta-design, prototype tot en met de doorontwikkeling, het marktrijp maken, de certificering maar ook de (serie)productie. Start-ups kunnen direct schakelen met onze engineers.’

Demcon Investment geeft rugwind qua financiering en wil bedrijven actief ondersteunen met kennis, kunde, huisvesting en faciliteiten als cleanrooms en productie- en assemblagelijnen. Ook de bedrijven waarin wordt geinvesteerd vanuit het nieuwe Demcon Innovatie Fonds kunnen desgewenst gebruik maken van deze inzet vanuit Demcon Investment, op basis van het ‘at arms length’-principe. Pauwels: ‘Bij ons overheerst een sterke ondernemerscultuur. We weten als geen ander waar jonge bedrijven mee te maken krijgen en lopen graag met hen mee in die begintijd. We krijgen er veel voor terug: we komen zelf in nieuwe markten terecht. En die bijdrage als technologiepartner en uiteindelijk wellicht producent van systemen en onderdelen draagt bij aan de groei van Demcon.’

Start-ups melden zich spontaan bij Demcon. Maar bovenal zoeken Pauwels en consorten zelf actief, bijvoorbeeld rondom universitaire hotspots als Enschede, Delft, Groningen, Eindhoven en Maastricht. ‘Wij hebben veel contacten met incubators en zijn betrokken bij uiteenlopende platforms voor starters, zoals Imec.istart. Ook zijn er nauwe banden met bijvoorbeeld TNO Tech Transfer. We werken intensief samen met venture capital-fondsen en publieke fondsen.’

Momenteel zijn er twaalf deelnemingen, waarbij altijd per definitie naast Demcon ook andere investeerders betrokken zijn. In het portfolio zitten bijvoorbeeld LiGalli MedRing die de vaginale MedRing 2.0 ontwikkelt waarmee vrouwen zichzelf gecontroleerd medicijnen kunnen toedienen. Een ander voorbeeld is CryoSol-World dat samen met Demcon de VitroJet heeft ontwikkeld, een instrument om onderzoeksmateriaal heel snel in te vriezen zodat het geschikt is voor bestudering in de elektronenmicroscoop. Alia Instruments is bezig de Alia Density Meter, een non-nucleaire dichtheidsmeter, op te schalen. Een veelbelovende start-up is ook Flexiramics, ontwikkelaar en producent van een nieuw flexibel keramisch vezelmateriaal met toepassingen in onder andere batterijen, elektronica en olie- en gasfiltratie.

‘Het zijn allemaal ontwikkelingen met TRL (Technology Readiness Levels) 4-5 tot en met uiteindelijk TRL 9. De ondernemer onderneemt en neemt de lead. Demcon haakt aan waar het deskundigheid kan bieden. Dit zijn stuk voor stuk voorbeelden zoals we het voor ogen hebben. Ondernemers komen bij ons met een initiële vraag om te investeren en een bijdrage te leveren als engineering partner of producent.’ Als het bedrijf op een gegeven moment rijp is voor een exit en andere investeerders staan voor de deur, dan werkt Demcon daaraan mee. Het geld kan vervolgens in nieuwe participaties gestoken worden.