CEMMA Medical Company Limited – een toonaangevend bedrijf op de markt van klinisch geavanceerde medische apparatuur in Groot-China – en het innoverende Nederlandse biotechbedrijf LipoCoat BV hebben vandaag de gezamenlijke ontwikkeling aangekondigd van een centraal veneuze katheter met de LipoCoat® bio-geïnspireerde coatingtechnologie voor duurzame infectiebestrijding.

Co-ontwikkeld CVC prototype

In 2021 startten CEMMA en LipoCoat een gezamenlijke proof-of-conceptstudie van de LipoCoat® bio-geïnspireerde coatingtechnologie toegepast op CEMMA’s centrale veneuze katheters (CVC). De op een octrooi gebaseerde LipoCoat® bio-geïnspireerde coatingtechnologie voorkomt de aanhechting van bacteriën met als doel het verminderen van apparaatgerelateerde infecties. De eerste resultaten van het gezamenlijk ontwikkelde CVC-katheterprototype tonen al een duurzame vermindering (± 2 log) van bacteriële aanhechting aan. Dit effent het pad voor duurzame infectiebestrijding – geen antibiotica, geen toxische verbindingen, geen neveneffecten, en safe-by-design. Daartoe hebben CEMMA en LipoCoat nu een samenwerkingsovereenkomst ondertekend en starten zij pre-klinische studies. Het doel is om de wereldmarkt te betreden met een gecoate CVC-katheter die een duurzame infectiecontrole mogelijk maakt.

Dodelijke bacteriële besmetting van de katheter

Ongeveer 8% van de gehospitaliseerde patiënten heeft tijdens hun verblijf in het ziekenhuis een centraal veneuze katheter nodig. Bacteriële besmetting van de katheter is de hoofdoorzaak van ongeveer 50% van de gezondheidszorggerelateerde infecties (HAI). Katheter-gerelateerde bloedbaaninfecties (CRBSI) en centrale lijn-gerelateerde bloedbaaninfecties (CLABSI) zijn de dodelijkste. HAI hebben een sterftecijfer van 12%-25%. Alleen al in de VS leiden deze twee soorten nosocomiale infecties tot 250.000 sterfgevallen per jaar. Tussen 20%-67% van de gevallen van CLABSI en CRBSI wordt veroorzaakt door organismen die resistent zijn tegen meerdere geneesmiddelen. De extra kosten van de gezondheidszorg in verband met nosocomiale infecties worden geraamd op 2 à 20 miljard euro per jaar; een vermindering van de nosocomiale infecties met 50% zou een besparing van 1 à 10 miljard euro per jaar opleveren.

Klinische data-acquisitie

”We zijn zeer verheugd om samen te werken met zo’n betrouwbare zakenpartner als CEMMA”, aldus Jasper van Weerd PhD, oprichter en CEO van LipoCoat. ”Hun katheter expertise en onze unieke bio-geïnspireerde coating technologie is een krachtige combinatie. Wij geloven dat dit zal resulteren in een toonaangevende CVC-katheter zonder risico op antibioticaresistentie. We zijn volledig gefocust op het verkrijgen van klinische gegevens, om onze claims te onderbouwen.”

LipoCoat’s toewijding aan het verbeteren van gezondheid en welzijn door middel van haar gespecialiseerde coatingtechnologie sluit aan bij de missie van CEMMA. We zijn verheugd over de mogelijkheid om met LipoCoat samen te werken. Samen kijken we ernaar uit om te investeren in deze productsamenwerking”, aldus Erica Chang, Vice President Strategic Planning bij CEMMA.

“Terwijl infectiepreventie een wereldwijde uitdaging blijft, is er een duidelijke waarde in het samenbrengen van deze twee uitstekende technologieën. Het combineren van de unieke niet-uitloogbare biocoating van LipoCoat met een sterk en betrouwbaar CVC-portfolio van CEMMA, is een voor de hand liggend ‘één en één maakt drie’-scenario” in de strijd tegen HAI,” aldus Jan Bovelander CRNA, Medical and MedTech Industry Expert (Bozz BV).

CEMMA Medical Company Limited, opgericht in 1980, is een distributeur van wereldklasse van hoogwaardige medische benodigdheden en diensten in de regio Groot-China. Hun productengamma omvat anesthesiologie, intensieve zorgen, spoedgevallen, cardiologie, oncologie, KNO, neurologie, geassisteerde voortplanting en andere toonaangevende medische gebieden. Vandaag heeft CEMMA meer dan 30 filialen en dealers met meer dan 300 directe werknemers die alle niveaus van de Chinese provinciale en autonome regionale ziekenhuizen bedienen.

LipoCoat BV is een Nederlands biotechbedrijf gespecialiseerd in ‘bio-geïnspireerde’ coatings die de veiligheid, het comfort en de prestaties van medische hulpmiddelen verbeteren, met een focus op gezondheid en voeding. Hun pijplijn omvat ontdekkings- en preklinische programma’s op het gebied van medische hulpmiddelen en de ontdekking van geneesmiddelen. Hun ambitie is om een toonaangevend biotechbedrijf te worden dat zich toelegt op het verbeteren van gezondheid en welzijn door het ontdekken, ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe oppervlakteoplossingen. In de afgelopen 3 jaar heeft LipoCoat meer dan 20 prijzen, wedstrijden en subsidies gewonnen