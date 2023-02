Na goedkeuring door de antitrustautoriteiten heeft Bosch Rexroth op 3 februari de overname van hydrauliekspecialist HydraForce afgerond. De overname van de in Lincolnshire, Illinois (VS) gevestigde onderneming werd aangekondigd in juli 2022. Het versterkt de aanwezigheid van Bosch Rexroth in Noord-Amerika en breidt het distributienetwerk uit om klanten een breed scala aan compacte hydraulische oplossingen op wereldwijde schaal te kunnen bieden.

Om de wereldwijde hydrauliekactiviteiten uit te breiden, combineren Bosch Rexroth en HydraForce hun aanwezigheid in complementaire regio’s en zorgen ze voor een evenwichtiger dekking in Europa en Noord-Amerika, terwijl ze groei in Azië mogelijk maken. De samengevoegde activiteiten houden de regionale toeleveringsketens in stand voor een snelle beschikbaarheid van producten en een nog sterkere klantenondersteuning. “De overname van HydraForce verbreedt het hydrauliekaanbod voor bestaande en nieuwe klanten, vergroot onze wereldwijde markttoegang via bijkomende indirecte verkoopkanalen en biedt mogelijkheden voor verdere groei”, zegt Dr. Steffen Haack, CEO van Bosch Rexroth.

Terwijl Bosch Rexroth een breder assortiment compacte hydraulische componenten en systemen aanbiedt, richt HydraForce zich op mechanische en elektrische cartridge ventielen en hydraulische geïntegreerde circuits (HIC). Compacte hydrauliek is in het bijzonder waardevol vanwege de hoge vermogensdichtheid en de mogelijkheden met betrekking tot essentiële functies in hydraulische systemen. De wereldmarkt voor deze systemen groeit voortdurend, en Bosch Rexroth verwacht dat haar nieuw gevormde business unit Compact Hydraulics de marktgroei zal volgen of zelfs overtreffen.

De bedrijfsactiviteiten van HydraForce zullen worden geïntegreerd in de business unit Compact Hydraulics van Bosch Rexroth, welke daarmee dan in totaal 3.900 medewerkers telt en actief is op negen productielocaties in de Verenigde Staten, Brazilië, China, Duitsland, Groot-Brittannië en Italië.

Het managementteam van de business unit Compact Hydraulics zal bestaan uit managers van Bosch Rexroth en HydraForce. Frank Hess, die momenteel aan het hoofd staat van de business unit Compact Hydraulics van Bosch Rexroth, zal de nieuw gevormde organisatie leiden. “Wij heten alle HydraForce collega’s van harte welkom in onze krachtige Bosch Rexroth familie en wensen het gehele Compact Hydraulics team een succesvolle start”, voegt Haack toe.

“Nu HydraForce en Bosch Rexroth hun krachten bundelen, zullen we onze klantgerichtheid, applicatiekennis en ondernemerschap knowhow combineren om duurzame groei boven de markt te realiseren. Samen zullen we uitstekende ondersteuning en innovaties voor onze klanten blijven bieden, onze sterke relaties met partners verder ontwikkelen en geweldige kansen creëren voor onze medewerkers”, zegt Frank Hess, hoofd van de business unit Compact Hydraulics van Bosch Rexroth.

Aangezien de integratie nu van start gaat, zullen klanten en leveranciers van HydraForce en Bosch Rexroth bediend blijven worden door hun vertrouwde contactpersonen in de respectieve verkoop- en inkoopteams en zal HydraForce voorlopig onder haar eigen merknaam blijven opereren. De nieuw gevormde business unit Compact Hydraulics zal opereren vanuit de huidige hoofdkantoren in Lincolnshire, Illinois, VS, en Nonantola, Italië.