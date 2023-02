ASM International N.V. kondigde vandaag haar voornemen aan om tegen 2025 ongeveer US$100 miljoen te investeren in haar productie- en innovatiecentrum in Dongtan, Zuid-Korea, als gevolg van de ondertekening van een Memorandum of Understanding tussen ASM en het Ministerie van Handel, Industrie en Energie van de Republiek Korea (‘MOTIE’).

Deze investering zal ASM’s infrastructuur voor O&O en productontwikkeling uitbreiden om tegemoet te komen aan de behoeften van de technologische vooruitgang en om meer productiecapaciteit toe te voegen. Korea is een belangrijke locatie voor ASM, waar enkele van haar meest geavanceerde toepassingen worden ontwikkeld – ASM’s ALD gap-fill toepassingen zijn een recent en succesvol voorbeeld. Deze toepassingen maken geavanceerde logica en geheugenapparaten van de volgende generatie mogelijk, waarvan verwacht wordt dat ze de komende jaren steeds meer gebruikt zullen worden.

“Tot het einde van het decennium wordt een snelle groei verwacht voor halfgeleiders, en – ondanks de recente vertraging in de industrie – blijft ASM investeren in groei”, zegt Benjamin Loh, CEO van ASM. “Deze uitbreiding zal niet alleen onze belangrijkste Koreaanse klanten bedienen, maar al onze klanten wereldwijd zullen profiteren van de technologieën die wij in Korea ontwikkelen.”

Lee Chang-yang, de Koreaanse minister van Handel, Industrie en Energie, zegt: “De voorgenomen investering van ASM zal naar verwachting een grote bijdrage leveren aan de toenemende high-tech ontwikkeling in ons land, het veiligstellen van een stabiele toeleveringsketen voor halfgeleiders en het verhogen van de export.”

Voorafgaand aan de ondertekening van het MoU zei minister Lee dat, nu halfgeleiderapparaten steeds kleiner worden, de verhoogde investering in Korea door ASM – met haar wereldleidende ALD-technologie – voor het land een goede reden zou zijn om “synergie uit te oefenen” met binnenlandse halfgeleiderbedrijven. Minister Lee verklaarde zich ook bereid om nauw samen te werken met ASM in het kader van het beleid van de Koreaanse regering om de halfgeleiderindustrie te bevorderen en te steunen.

Dongtan heeft een belangrijke rol gespeeld in de groei van ASM. De faciliteit levert geavanceerde R&D en technologie voor klanten in Korea en voor wereldwijde klanten. Korea is ook het wereldwijde centrum voor ASM’s PEALD-activiteiten. Technologieën ontwikkeld door ASM’s lokale R&D team hebben aan de basis gestaan van baanbrekende innovaties in de halfgeleiderindustrie, zoals de ALD quad chamber module (QCM) architectuur, de TENZATM ALD voor ultra-high aspect ratio (>100:1) gap-fill, en hoogwaardige PEALD oxides en nitrides voor spacers, liners, en andere patterning toepassingen.

De uitbreiding van ASM’s Dongtan-faciliteit is ook nodig om meer ruimte te creëren voor het snelgroeiende aantal werknemers van het bedrijf in Korea, en weerspiegelt de toenemende inkomstenbijdrage van de Koreaanse markt die de komende jaren wordt verwacht.

De voorgenomen investering zal de lokale markt meerdere voordelen opleveren. Natuurlijk zal de uitbreiding nieuwe werkgelegenheid creëren, voor de directe en indirecte tewerkstelling van geschoold personeel in engineering, O&O en productie. De investering draagt niet alleen bij tot de opleiding en ontwikkeling van arbeidskrachten in Korea, maar zal ook ten goede komen aan lokale partnerschappen met leveranciers.

ASM is sinds 1989 actief in Korea en richtte in 1995 ASM Korea Limited op. Sindsdien is Korea uitgegroeid tot een van ASM’s belangrijkste wereldwijde locaties voor technologische ontwikkeling en productie met meer dan 450 werknemers.

Het MoU is ondertekend, maar is afhankelijk van steun en bijstand van de Koreaanse regering, in de vorm van subsidies en de snelle goedkeuring van alle noodzakelijke vergunningen.

Deze voorgenomen uitbreiding volgt op de onthulling vorig jaar van ASM’s state-of-the-art productiefaciliteit en operations hub in Singapore, een volgende stap in de groei van het bedrijf terwijl het zich voorbereidt op de groeiende wereldwijde vraag van klanten naar geavanceerde halfgeleiders.

ASM International N.V., met hoofdzetel in Almere, Nederland, en zijn dochterondernemingen ontwerpen en produceren apparatuur en procesoplossingen voor de productie van halfgeleiderelementen voor waferverwerking, en hebben vestigingen in de Verenigde Staten, Europa en Azië. ASM International’s gewone aandelen worden verhandeld op de Euronext Amsterdam Stock Exchange (symbool ASM).