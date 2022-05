De GHG (greenhouse gas)-uitstoot van de industriële klanten in het kredietportfolio van ABN AMRO is berekend op 1.957 kton in 2020, 114 kton meer dan in 2019. De bank houdt deze gegevens tegenwoordig bij omdat aan het uitstoten van broeikasgassen risico’s verbonden zijn: die wil ABN AMRO graag managen. De risico’s van bedrijven die geen circulaire stappen zetten, zullen in werkelijkheid hoger zijn wanneer de negatieve maatschappelijke gevolgen van hun handelen worden meegerekend, zo stelt de bank. Met bedrijven die nog niet voldoen aan de sustainability requirements policy van ABN AMRO gaat de bank ‘de dialoog aan’. Van onderpresteerders wordt niet direct afscheid genomen, maar ze moeten wel bereid en in staat zijn binnen drie jaar tot substantiële verbeteringen te komen. Bij bedrijfsovernames gaan ESG-compliant ondernemingen voor een hogere prijs van de hand, zo meldt Kienhuishoving advocaten en notarissen.

Bronnen: ‘ABN AMRO Non-financial data & engagement 2020’ en het rapport ‘Financiële verantwoording in de circulaire economie’, februari 2022