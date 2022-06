‘Slimme’ fabrikant van op maat gesneden metalen platen, buizen en kantdelen 247TailorSteel breidt verder uit. Het bedrijf gaat een tweede fabriek in Nederland openen in Oud Gastel nabij Roosendaal. “We willen de toonaangevende e-commerce speler in de metaalbewerkende industrie in Europa worden. Als marktleider in Nederland zetten we nu deze belangrijke stap om onze positie nog verder te versterken”, zegt Carl Berlo, CEO van het bedrijf.

Nog maar twee weken geleden kondigde het bedrijf de bouw van de eerste fabriek in België aan. Nu deelt 247TailorSteel de plannen voor de zesde locatie in Europa. In Oud Gastel, bij Roosendaal, moeten vanaf begin 2023 de eerste producten van de band rollen. Het wordt de grootste productielocatie van 247TailorSteel tot nu toe.

“Deze stap draagt bij aan onze groeiambitie en brengt meer capaciteit voor onze klanten in Nederland en België. Ons doel is om onze klanten 24 uur per dag, 7 dagen per week de mogelijkheid te bieden om op maat gesneden metalen platen, buizen en kantdelen online te bestellen. Met deze zesde vestiging komt ons doel om klanten binnen een straal van 200 kilometer te bedienen steeds dichterbij”, aldus Berlo.

Fabriek van de toekomst

De fabriek komt in een bestaand pand op het industrieterrein. Hiervoor moet de hal eerst worden verbouwd zodat ze volstaat voor het innovatieve concept van 247TailorSteel. De verbouwing is reeds gestart en de fabriek zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 in gebruik zijn. De fabriek beslaat 25.000 m2 op een terrein van 40.000 m2 en zal uiteindelijk aan 270 medewerkers werk bieden. 247TailorSteel heeft een volledig eigen machinepark. Gefaseerd zullen hier zestien lasersnijmachines, tien buislasers en zestien kantbanken worden geïnstalleerd. De fabrieken van 247TailorSteel kenmerken zich niet alleen door de nieuwste lasermachines, maar ook door een schone, heldere werkomgeving met veel groene bomen en hoge mate van automatisering. De interne logistieke processen worden uitgevoerd door AGV’s (automated guided vehicles) die het plaat- en buismateriaal automatisch naar de draagarm van de lasersnijmachines vervoeren. Op het dak van de fabriek in Noord-Brabant zijn bovendien zonnepanelen geïnstalleerd.

Internationale expansie

247TailorSteel is sinds de oprichting in 2007 de toonaangevende pionier in de markt en beschikt inmiddels over een grote trouwe klantenkring. Het eigen machinepark telt op dit moment meer dan 50 lasermachines en meer dan 30 kantbanken op een totale locatieoppervlakte van 115.000 m². 247TailorSteel is gefocust op sterke Europese groei. Naast de vestigingen in Varsseveld (NL), Oyten (DE), Hilden (DE), Langenau (DE) en Hooglede (BE) worden ook plannen gemaakt voor een productielocatie in Oostenrijk en een extra vestiging in Duitsland. In totaal zullen er in 2025 tien productielocaties actief zijn. “Dankzij de internationale expansie zullen we in staat zijn al onze klanten nog meer gemak te bieden en onze producten van hoge kwaliteit nog sneller te leveren. Daarbij speelt ons online portaal Sophia® de centrale rol en maakt het voor klanten mogelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week online hun bestellingen plaatsen, in één minuut een offerte ontvangen en hun product binnen 48 uur geleverd krijgen”, sluit Berlo af.