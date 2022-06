Qimarox introduceert een nieuwe palletiseermachine die speciaal is ontwikkeld voor het palletiseren van goederen uit containers. Dankzij de unieke patroongenerator kan de HR9 dozen van nagenoeg elk formaat razendsnel stapelen op pallets. Met deze innovatie zijn importeurs van uiteenlopende producten in staat om het lossen van containers voor een groot deel te automatiseren. Het resultaat: verbetering van de ergonomie en besparing op personeelskosten.

Het lossen van ‘loose loaded’ containers is fysiek zwaar, tijdrovend en onaantrekkelijk werk. De dozen moeten stuk voor stuk handmatig uit de containers worden gehaald en op pallets worden gestapeld. Dat leidt tot fysieke klachten bij het personeel en tot schade aan goederen als dozen vallen of slordig worden gestapeld. Nu het steeds lastiger wordt om personeel te vinden en de druk uit de supply chain toeneemt om containers sneller te legen, zoeken meer en meer bedrijven naar oplossingen om het proces te automatiseren.

Slimme patroongenerator met 3D-scanner

Qimarox speelt daarop in met de Highrunner HR9. Deze razendsnelle, innovatieve palletiseermachine is in staat om dozen van nagenoeg elk formaat automatisch te stapelen op pallets. Uniek is de slimme patroongenerator die op basis van de dimensies van een doos automatisch meerdere stapelpatronen genereert. Het enige dat de operator hoeft te doen, is het gewenste stapelpatroon selecteren. De Qimarox Highrunner HR9 doet de rest en vertaalt het geselecteerde stapelpatroon naar instructies voor de machine.

De Qimarox Highrunner HR9 is voorzien van een volledig geïntegreerde 3D-productscanner, waarmee automatisch de contouren en afmetingen van de dozen kunnen worden vastgelegd. Deze data vormen de input voor de patroongenerator, die op basis daarvan meerdere stapelpatronen berekent. Het intuïtief vormgegeven bedieningspaneel toont de stapelpatronen en geeft aan welk stapelpatroon de voorkeur verdient. De keuze van de operator wordt in het geheugen vastgelegd, zodat de volgende keer automatisch het juiste stapelpatroon wordt geselecteerd. Het lossen van containers was nog nooit zo gemakkelijk.

Minimale kans op productschade

Qimarox ontwikkelt al jarenlang palletiseermachines, die wereldwijd worden ingezet door tientallen fabrikanten van consumentenproducten. Omdat deze robuuste, onderhoudsarme plaatpalletisers de producten aan de onderkant dragen, blijft de kans op productschade tot een minimum beperkt. Nu Qimarox een slimme patroongenerator met geïntegreerde 3D-scanner heeft ontwikkeld, is het niet langer nodig om dozen handmatig op te meten en eigenhandig stapelpatronen te ontwerpen en programmeren. Dat scheelt veel tijd bij het lossen van containers, waarbij vooraf vaak onduidelijk hoe de goederen zijn verpakt.