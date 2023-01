De drie kanshebbers voor de Prins Friso Ingenieursprijs 2023 zijn bekend. Het zijn Kerusha Lutchmiah, rioolwaterspecialist bij ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, Simone de Rijke, adviseur kunstwerken bij ingenieursbureau Antea Group, en Jacquelien Scherpen, hoogleraar en directeur van het Groningen Engineering Center van de Rijksuniversiteit Groningen. Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) heeft de namen van de finalisten dinsdag onthuld. De winnaar wordt woensdag 15 maart bekendgemaakt op de Dag van de Ingenieur.

Het is voor het eerst dat er alleen vrouwen zijn genomineerd voor de prestigieuze onderscheiding. ‘De drie finalisten zijn stuk voor stuk topingenieurs’, zegt KIVI-directeur Miguel Delcour. ‘Dat het alle drie vrouwen zijn, verrast me niet. Techniek is al heel lang geen mannenwereldje meer.’

Publieksprijs

Behalve een juryprijs wordt er ook een publieksprijs toegekend. Daarvoor kan iedereen stemmen op zijn of haar favoriete finalist. Vanaf dinsdag 14 februari staan de portretten van de drie finalisten op www.kivi.nl/dagvandeingenieur en start de publieksstemming. De stembussen zijn open tot en met maandag 13 maart.

Ocean Grazer

De Prins Friso Ingenieursprijs wordt dit jaar voor de negende keer uitgereikt. Met de prijs wil het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) excellente ingenieurs en hun werk zichtbaar maken. De winnaar mag zich een jaar lang Ingenieur van het Jaar noemen.

Vorig jaar won Marijn van Rooij, medeoprichter en CTO van de Groningse startup Ocean Grazer, dat een slim systeem voor energieopslag op de zeebodem ontwikkelt. Winnaar van de publieksprijs was toen Nikéh Booister, waterexpert van ingenieursbureau Sweco.

Beste studententeam

KIVI, de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland, kent voor het tweede jaar op rij ook een prijs toe aan het beste studententeam op het gebied van techniek. De drie finalisten zijn Green Team Twente, dat een auto op waterstof bouwt; Core Changemakers (TU Eindhoven), die zich inzetten voor de recycling van e-waste; en !mpact (TU Eindhoven), dat celtherapie ontwikkelt voor een auto-immuunziekte de vaatontsteking veroorzaakt.