De Semiconductor Industry Association (SIA) heeft vandaag aangekondigd dat Lip-Bu Tan – uitvoerend voorzitter en voormalig CEO van Cadence Design Systems, Inc., oprichter en voorzitter van risicokapitaalonderneming Walden International, en stichtend managing partner van Walden Catalyst Ventures – is uitgeroepen tot de ontvanger in 2022 van de hoogste eer van de SIA, de Robert N. Noyce Award. SIA reikt de Noyce Award jaarlijks uit als erkenning voor een leider die uitzonderlijke bijdragen heeft geleverd aan de halfgeleiderindustrie op het gebied van technologie of overheidsbeleid. Tan zal de prijs in ontvangst nemen tijdens het SIA Awards Dinner op 17 november 2022 in San Jose, Californië.

“Lip-Bu Tan is een echte visionair op het gebied van technologie en een pionier op het gebied van risicokapitaal,” aldus John Neuffer, voorzitter en CEO van SIA. “Lip-Bu’s vele carrièreprestaties hebben het wereldwijde ecosysteem van halfgeleiders enorm versterkt en bedrijven vooruit geholpen die innovatie en groei over de hele wereld stimuleren. We zijn verheugd Lip-Bu te kunnen onderscheiden met de 2022 Robert N. Noyce Award voor zijn vele bijdragen aan de halfgeleidersector en daarbuiten.”

Sinds december 2021 is Tan uitvoerend voorzitter van de raad van bestuur van Cadence Design Systems, een leider in het leveren van elektronische ontwerpautomatiseringsoplossingen aan de halfgeleiderindustrie. Hij is ook lid van de raad van bestuur van Cadence sinds februari 2004. Hij was CEO van het bedrijf van 2009 tot 2021, en president van 2009 tot 2017. Hij is ook voorzitter van Walden International, een durfkapitaalbedrijf dat hij in 1987 oprichtte en is de oprichtende managing partner van Walden Catalyst Ventures. Voordat hij bij Cadence kwam, was Tan vicepresident bij Chappell & Co. en bekleedde hij managementfuncties bij EDS Nuclear en ECHO Energy.

Tan is lid van The Business Council en zit in de raad van bestuur van verschillende bedrijven, waaronder Schneider Electric SE en Credo Technology Group Holding Ltd. Hij zit ook in de Board of Trustees en de School of Engineering Dean’s Council van de Carnegie Mellon University en in de Engineering Advisory Board van de University of California, Berkeley. Tan ontving de 2016 GSA Morris Chang Exemplary Leadership Award.

Tan behaalde een BS aan de Nanyang University in Singapore, een MS in nucleaire engineering aan het Massachusetts Institute of Technology, en een MBA aan de University of San Francisco.

“Ik voel me zeer vereerd dat ik de 2022 Noyce Award mag ontvangen en me mag voegen bij de lijst van voormalige ontvangers,” zei Tan. “Halfgeleiders en de vele technologieën die ze mogelijk maken, hebben ons leven getransformeerd door de wereld slimmer, productiever en beter verbonden te maken, en ik kijk met spanning uit naar de volgende golven van technologische innovaties als we deze ongelooflijke industrie blijven bevorderen.”

De Noyce Award is genoemd ter ere van Robert N. Noyce, pionier in de halfgeleiderindustrie en medeoprichter van Fairchild Semiconductor en Intel Corporation.

De Semiconductor Industry Association (SIA) is de spreekbuis van de halfgeleiderindustrie, een van Amerika’s belangrijkste exportindustrieën en een belangrijke motor van Amerika’s economische kracht, nationale veiligheid en wereldwijde concurrentiepositie. De SIA vertegenwoordigt 99% van de omzet van de Amerikaanse halfgeleiderindustrie en bijna tweederde van de niet-Amerikaanse chipbedrijven. Via deze coalitie wil SIA het leiderschap van de halfgeleiderproductie, het halfgeleiderontwerp en het halfgeleideronderzoek versterken door samen te werken met het Congres, de regering en de belangrijkste belanghebbenden uit de industrie over de hele wereld om beleidslijnen aan te moedigen die innovatie bevorderen, de handel stimuleren en de internationale concurrentie aanzwengelen.