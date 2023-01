De boten die Alamo Group The Netherlands produceert, omvatten veel metalen onderdelen. Ooit kwamen die alle tegelijkertijd binnen, geleverd door metaalbewerker De Cromvoirtse. Dat werkte, maar was niet ideaal. Want waar te beginnen als alles ineens op de stoep staat, zónder dat al die onderdelen meteen nodig zijn? De twee bedrijven gingen ervoor om tafel. En kwamen tot een aanpak waarmee beide het overzicht behouden.

Kleinere bestellingen, minder uitzoekwerk

Ze hebben het eigen magazijn in het Brabantse Giessen flink opgeruimd, vertelt Adrie van Hooff. Want van de enorme hoeveelheid aan metaal op voorraad is nog maar een fractie over. Gelukkig maar, zo klinkt het haast, terug naar de oude situatie wil hij in elk geval niet meer. ‘Wat nu bij ons aan metalen onderdelen binnenkomt, pakken we pas uit als we gaan lassen. We kunnen het in ons magazijn veel beter behappen.’

Van Hooff is businessunitmanager bij Alamo Group The Netherlands Giessen, dat twee merken omvat. Het ene is – sinds begin dit jaar – Roberine, dat grasmaaiers voor het beheer van openbaar groen maakt. Ook richt de vestiging in Giessen zich met Conver op het onderhoud van binnenwateren, met de productie van machines zoals maai- en baggerboten.

Enkelstuksproductie

Zeker, er zijn grotere boten dan die van Conver. Maar vergis je niet, zegt Van Hooff: de techniek is complex en specifiek. Neem alleen al het benodigde metaal per boot. Dat gaat richting de 170, 180 verschillende onderdelen, uiteenlopend van platen voor de buitenkant tot en met de kleinste componenten van slechts een paar centimeter groot. En al die metalen onderdelen komen van één leverancier: De Cromvoirtse. Dat ligt vanaf Giessen zo’n dertig kilometer naar het zuiden, in Oisterwijk, waar het metaalbewerkingsbedrijf zich heeft gespecialiseerd in kleinere series. ‘Klantspecifiek, met nauwelijks herhaalorders’, aldus Bart van Gisbergen, hoofd verkoop bij De Cromvoirtse. ‘Die enkelstuksproductie past goed bij een klant als Alamo.’

De samenwerking tussen beide bedrijven begon zo’n twintig jaar geleden, vertelt Van Hooff. ‘En daarin zijn we gegroeid. Niet eens zozeer qua aantal onderdelen, maar vooral in de wijze waarop de bestellingen en leveringen nu zijn ingericht. We uploaden onze tekeningen via het online klantenportaal van De Cromvoirtse, waarna onderdelen automatisch worden herkend en wij alleen nog de materiaalsoorten hoeven aan te geven.’

Segmentatie

Naast die automatisering zit de efficiency van nu ’m vooral in de grootte van elke order, zegt Van Hooff. ‘Voorheen bestelden we veel meer ineens. Dit vanwege kostenbesparingen, zo dachten we, al kostten die grote bestellingen ons ook veel tijd. Ging het om meerdere boten, dan kwamen er bij ons soms zo’n dertig pallets vol bundels en dozen ineens binnen. Waarna we alles moesten uitzoeken, controleren en logisch wegleggen. Daar was één medewerker soms een hele week mee bezig.’

Omgekeerd was de situatie bij De Cromvoirtse ook niet ideaal. Van Gisbergen: ‘We kregen een enorme bestellijst, die hier gelijktijdig door de fabriek ging. Dat werkte niet overzichtelijk.’

Dus moest het anders, vonden beide bedrijven, die de oplossing vonden in een segmentatie van de – door Alamo zelf samen te stellen – subassemblies. Meer en kleinere bestellingen dus, waardoor ze in Giessen nu de onderdelen krijgen op het moment dat ze die echt nodig hebben. Zoals Van Hooff eerder al aangaf: dat werkt veel efficiënter. ‘Het uitzoekwerk is verleden tijd. Ik durf te stellen dat we er wekelijks gemiddeld 16 tot 20 uur werk mee besparen.’

Met meer bestellingen moeten ze vanuit Oisterwijk wel vaker op en neer rijden naar Giessen. Daarnaast bestaat het risico dat een fout in een onderdeel pas wordt opgemerkt als Alamo er daadwerkelijk mee aan de slag gaat. Maar die beide kanttekeningen neemt Van Hooff graag voor lief. ‘Al onze afdelingen profiteren van deze aanpak, van magazijn en constructie tot en met de financiële administratie.’

Bestellingen via CSV-bestanden

De onderdelen die De Cromvoirtse levert, zijn op maat bewerkt en elk gegraveerd met een eigen bestandsnaam. Bovendien, zo vertelt Van Gisbergen, kunnen bestellingen binnenkort verlopen via zogenaamde CSV-bestanden. Op basis daarvan stuurt Alamo een stuklijst, die de software van De Cromvoirtse automatisch uitleest. ‘Daardoor is zelf orders inkloppen niet meer nodig. Ook manueel controleren valt weg.’

Zo’n vergaande staat van automatisering: het persoonlijke contact tussen beide partijen zou er haast door verdwijnen. ‘Dat is zeker iets om in de gaten te houden’, beseft Van Hooff. ‘Daarom hebben we nog altijd twee keer per jaar een voortgangsgesprek. Dat blijft onmisbaar, hoe vlot de samenwerking ook verloopt.’

Ook gevestigd in Zeeland

Alamo Group The Netherlands produceert in zowel Giessen als Middelburg. Net als de locatie in Noord-Brabant heeft ook die in Zeeland een eigen businessunitmanager, die er twee merken aanstuurt: Herder (machines voor het onderhoud van sloten, beplanting en bermen) en Votex (machines voor onderhoud van groenvoorzieningen).