‘Dit geeft een goed overzicht van de ins en outs.’ ‘De sprekers zijn enthousiast en hebben veel kennis en ervaring over het onderwerp.’ ‘Ik ga met ideeën en concrete handvatten naar huis.’ Link Magazine organiseert samen met Post en Dekker, Yellax en IPL Advies de masterclass Smart Customization en de reacties op de eerste versie eind april zijn heel positief. In de zaal zaten deelnemers van bedrijven in uiteenlopende industriële sectoren, groot en klein. Ze geven aan dat de masterclass een goede mix van theorie en praktische tips bevat.

De masterclass is bedoeld voor bedrijven die de mogelijkheden van smart customization uitgebreid willen verkennen. Wellicht zijn ze voor hun klanten steeds hetzelfde aan het maken, maar dan toch elke keer weer net even anders? Het kan zijn dat het aantal uren engineering per miljoen euro omzet stijgt door steeds meer klantspecifieke engineering. Misschien is er sprake van steeds meer verstoringen en kwaliteitsproblemen.

Smart customization is het eenvoudig, efficiënt en foutloos vertalen van een klantwens naar een gestandaardiseerde oplossing. Tijdens de masterclass komen onderwerpen als visie, modularisatie, standaardisatie, product-marktcombinatie, organisatie, businessproces, borgen, leiderschap en veranderproces aan bod.

De 1-daagse masterclass vindt opnieuw plaats op donderdag 19 mei (Locatie: Boerderij De Weistaar, Rottegatsteeg 6, 3953 MN Maarsbergen, www.weistaar.nl) en donderdag 13 oktober 2022 (Locatie: Restaurant De Duikenburg, Voorstraat 30, 4054 MX Echteld, www.duikenburg.nl)

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden