Machinefabriek v.d. Elsen sluit zich aan bij de WILVO Group. Deze strategische overname voelt voor WILVO als een logische stap na een jarenlange -succesvolle- samenwerking met een bijzonder betrouwbare partner. De overname (de vierde na GFM in 2020, ITEQ in 2021 en Van Den Broek in 2022), maakt ons dienstenaanbod op het gebied van verspaning van proto’s en high-mix / low-volume producten nog completer. We voegen wederom een stevig fundament toe onder de toekomstbestendigheid van WILVO. Zoals bekend gaat voor WILVO groeien altijd samen met kansen benutten én samenwerken. Rob Lemmens (CEO WILVO): “v.d. Elsen staat bij ons al jaren bekend als een uiterst betrouwbare partner. We hebben dezelfde drive om samen met de (eind)klant altijd tot een oplossing te komen die volledig aan de klant wens voldoet en als het even kan zelfs de verwachting overtreft. Bij v.d. Elsen zijn ze gewend om over de volle breedte (QLTCS) naar klantvragen te kijken. Dit sluit natuurlijk perfect aan op onze pijlers ‘think’, ‘make’ en ‘organize’. Want een moderne toeleverancier biedt vandaag de dag meer dan enkel een product. V.d. Elsen krijgt binnen de WILVO Group direct de rol van expert op het gebied van lean manufacturing toebedeeld. We kijken dan ook enorm uit naar een leerzame samenwerking met de nieuwe collega’s, klanten en partners van v.d. Elsen.”

Gezonde (groei)ambitie WILVO en v.d. Elsen werken al jaren samen en zijn -letterlijk- een goeie buur van elkaar. De bedrijven vonden elkaar in het kenmerkende ‘Kempische bedrijfs-DNA’ en gezonde (groei)ambitie. Door de overname kan v.d. Elsen ‘onder de vlag’ van WILVO Group de ingeslagen weg van automatiseren en optimaliseren vervolgen en mogelijk versnellen. Er is binnen de WILVO Group inmiddels veel kennis over verspanen opgebouwd. Door deze kennis met elkaar te delen, zijn we -daar waar mogelijk- in staat om continu te verbeteren. Dit laatste past perfect binnen onze -gezonde- groeistrategie. Want groei maakt ons elke dag beter en daar plukken onze klanten de vruchten van.

Machinefabriek v.d. Elsen is toeleverancier van hoogwaardige fijnmechanische componenten en modules. Met meer dan 38 jaar ervaring, 22 CNC machines, 27 goed opgeleide vakmensen, 2200 m2 productieruimte en een streven naar continue verbetering maakt v.d. Elsen tot een betrouwbare partner.

Het is de vierde overname van WILVO, sinds zij in de lente van 2019 een meerderheidsbelang overdroegen aan Borromin Capital Fund IV. Eerder werden mechanisch toeleverancier GFM, (gespecialiseerd in CNC verspanen), ITEQ (one-stop shop voor metaalcomponenten van prototypes tot aan grote series) en Van den Broek bv(precision & tooling fijnmechanische onderdelen) overgenomen.

Borromin (2001) is een onafhankelijke en succesvolle private equity investeerder, die een focus heeft op middelgrote bedrijven binnen Duitstalig Europa en de Benelux. Borromin investeert bij successie vraagstukken en management buy-outs, maar voorziet ook in kapitaal bij groeimogelijkheden. Borromin Capital Fund IV is een investeringsfonds dat gesteund wordt door de European Fund for Strategic Investments (EFSI). EFSI heeft ten doel om financiering toegankelijk te maken voor productieve investeringen binnen de Europese Unie.