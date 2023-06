In de voorbije maanden is bij Tecnotion, gespecialiseerd in het produceren en customizen van hightech direct drive-motoren, de implementatie gestart van de Togetr Digital Factory-module. Directe aanleiding voor deze stap is de strategische visie binnen Tecnotion om operational excellence te bereiken, gecombineerd met de sterke quality first-ambitie binnen het Almelose bedrijf. Tecnotion zit in een groeiversnelling met een uitbreiding van zijn productiefaciliteiten en een bijpassende groei van het personeelsbestand. Het factory automation-traject dat vorig jaar is ingezet, moet invulling geven aan de wens om zowel in omvang te groeien als ook kwaliteit en efficiency een boost te geven.

Na een uitgebreid selectietraject heeft Tecnotion gekozen voor de Digital Factory-module van Togetr. Belangrijk daarin was de focus van Togetr op de hightech maakindustrie gecombineerd met een softwareproduct dat nagenoeg alle functionele requirements afdekt. Jeroen Leus, manager operations bij Tecnotion: ‘Alleen al het volledig papierloos maken van de werkvloer levert voldoende businesscase op. Nu wordt nog veel productinfomatie en werkinstructies op papier verwerkt. Door metingen en kwaliteitsinformatie centraal in het systeem vast te leggen en statistical process control toe te passen, kunnen we veel voorspellender zijn en daarmee issues, potentiële uitval en stilstand voorkomen.’

Maar het gaat Tecnotion om meer dan dat. Togetr-oprichter Theo Hoogendoorn stelt: ‘De kern van ons Digital Factory-product is dat je start met de digitalisering van procesbegeleiding, microroutings en werkinstructies. Van daaruit kun je meerdere kanten op. Bijvoorbeeld de digitalisering van testen en meten op basis van test coverage documents. Maar ook de koppeling van out-of-control action plans is een hele logische. Operators zien daarmee eerder of het productieproces al dan niet onder controle is en kunnen snel ingrijpen bij te sterke afwijkingen. Ook het gemakkelijk kunnen registreren van tickets versterkt de closed loop-gedachte. De productengineers krijgen sneller feedback vanaf de werkvloer wat uiteindelijk de kwaliteit versterkt.’

Togetr werkt in samenwerking met klanten aan Digital Factory 2.0. Hiermee maken ze het mogelijk om eenvoudig en geautomatiseerd werkinstructies, procesflows en waardestromen te genereren. Dit is belangrijk omdat in een high mix, low volume-omgeving de series klein zijn en er veel wordt gewijzigd. De tijdinvestering van de procesengineers blijft daarmee beperkt en de kwaliteitsimpuls realiseerbaar, stelt Hoogendoorn. ‘Hierdoor kunnen hightech bedrijven aanzienlijke verbeteringen verwezenlijken als het gaat om procesflow, kwaliteit, yield en doorlooptijd.’