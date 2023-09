De afgelopen jaren zet Terberg grote stappen als wereldwijde speler in de productie van terminal trekkers. De vraag naar Terberg voertuigen is ongekend groot. Om klanten te kunnen voorzien in hun behoefte is een uitbreiding nodig van de Low Volume Assembly line op de productielocatie in Benschop. Een compleet nieuwe hal van 2000m² gaat het terrein van Terberg Benschop sieren eind 2024. Vrijdag 31 maart heeft Godfried Terberg, Voorzitter Raad van Bestuur van de Royal Terberg Group de eer gehad om de eerste paal te slaan, een heugelijk moment dat breed gevierd werd.

De huidige Low Volume Assembly hal beslaat 2200m² en wordt uitgebreid met een nieuwe hal van 2000m², wat resulteert in bijna een verdubbeling van de productiecapaciteit. Ook wordt er 350m² aan kantoren, spreek- en technische ruimten toegevoegd. Om de nieuwe productielijn te optimaliseren wordt ook de huidige Low Volume Assembly verbouwd en gerenoveerd. De verwachting is dat eind 2024 de volledige productiecapaciteit bereikt wordt.

Een van de kernwaarden van Terberg is ‘duurzaamheid’. Het spreekt voor zich dat Terberg ook bij dit project alles op alles zet om de ecologische voetafdruk te minimaliseren. De nieuwe productielijn wordt voorzien van vloerverwarming en -koeling die gevoed wordt door een warmtepomp, een aardgasvrij alternatief. De warmtepomp wordt op zijn beurt voorzien van (groene) elektriciteit die opgewekt wordt door de vele zonnepanelen op het dak van de nieuwe hal.

Het bouw- en renovatieproject gaat resulteren in een betere werkomgeving voor onze werknemers, een lagere invloed op het milieu en een hogere productiecapaciteit. Link magazine was in mei op bezoek bij Terberg met het platform Elektrificatie/Waterstof.