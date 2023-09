Zulu Associates, een toonaangevende innovator in de Belgische maritieme industrie, heeft Conoship International gecontracteerd om het ontwerp van het Zulu Mass 200 TEU shortsea containerschip te bevorderen, dat zal worden aangedreven door emissievrije voortstuwingstechnologie.

Het scheepsconcept, dat ‘Approval in Principle’ kreeg van Lloyds Register, is gepland om in eerste instantie operationeel te zijn met Anglo Belgian Shipping Company Ltd op groene corridors tussen het Europese continent en het Verenigd Koninkrijk.

De Zulu-mis zal volledig elektrisch zijn en worden aangedreven door modulaire energiecontainers die worden geleverd door gevestigde energieopslagbedrijven die batterijen en / of op waterstof gebaseerde energiesystemen gebruiken. Naast emissievrije elektrische voortstuwing zal het schip worden uitgerust met extra windvoortstuwing en zal de haalbaarheid van golfvoortstuwing worden onderzocht.

Het schip is ook ontworpen om onbemand te zijn als onderdeel van een maritiem autonomiesysteem, waardoor het kan concurreren met schepen op fossiele brandstoffen.

België, in de voorhoede van pionierslanden, heeft een wettelijk kader vastgesteld voor proefprojecten met onbemande schepen in de Noordzee in 2021. Nu heeft zich een belangrijke ontwikkeling voorgedaan nu België, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken zijn samengekomen om een overeenkomst te ondertekenen. Deze samenwerking elimineert de noodzaak van afzonderlijke vergunningsaanvragen, waardoor het regelgevingsproces aanzienlijk wordt vereenvoudigd.