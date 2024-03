Op 4 april vindt het Zuid-Hollands Industrie Event (ZIE) plaats in de Van Nelle fabriek in Rotterdam. Organisatoren Hi Delta en Mikrocentrum bundelen wederom de krachten, zodat de Zuid-Hollandse maakindustrie en relevante partijen elkaar kunnen ontmoeten. ‘Nieuwe technologie voor de maakindustrie’ is het thema. Hi Delta-directeur Martin van Gogh noemt het zeer geschikt om de ongekende potentie van Zuid-Holland op het vlak van de maakindustrie op de kaart te zetten.

Minder bescheidenheid zou de provincie sieren

Nederland weet nog onvoldoende van de technologische innovaties, capaciteiten en mogelijkheden van de maakindustrie in Zuid-Holland. Eerder wordt gedacht aan Brainport Eindhoven en nog wat andere hightech bolwerken in vooral Brabant en het oosten van het land. Martin van Gogh: ‘Met het kennis- en netwerkevent ZIE 2024 doen we ons uiterste best om daar verandering in te brengen.’

De organisatie van dit jaarlijkse event ligt in handen van Hi Delta, een netwerkorganisatie voor de technologische industrie in Zuid-Holland, en Mikrocentrum, platformorganisatie en eventorganisator voor de hightech en maakindustrie in Nederland. Op 4 april wordt de Van Nelle Fabriek in Rotterdam ingericht als centrale ontmoetingsplek voor iedereen die van doen heeft met de technologische industrie uit Zuid-Holland. Naast de hightech en maakbedrijven zelf zijn dat onder meer toeleveranciers, kennisinstellingen, opleiders en overheden.

6.000 bedrijven, 100.000 medewerkers

‘Ontmoetingen faciliteren en zo de basis leggen voor samenwerking is van cruciaal belang’, geeft Van Gogh aan. ‘Zeker omdat er in Zuid-Holland zo’n 6.000 maakbedrijven zijn – veelal familiebedrijven – waarin zo’n 100.000 mensen werken. Daarnaast zijn er nog duizenden zzp’ers. Die bedrijven kunnen veel, maar niet alles en zeker niet alleen. Daarom is samenwerking nodig; onder meer om de grotere maatschappelijke problemen op te lossen die samenhangen met energietransitie en materiaalschaarste. Op ZIE is hiervoor de basis te leggen; in een pre-competitieve setting.’

Faciliteren krijgt daadwerkelijk invulling. Speciaal voor studenten en young professionals wordt bijvoorbeeld vervoer geregeld, zodat ze laagdrempelig kennis kunnen maken met technologische ontwikkelingen en de bijbehorende organisaties en bedrijven. Voor het eerst is er de Young Hi Delta arena: Netherlands Aerospace Group, Smart Campus Leerpark SCALE, Future FME, SpaceNed enzovoorts geven er pitches. Faciliteren betekent ook dat de stands klaarstaan én zorgen voor kwalitatief hoogwaardige bezoekers waaronder ook grote bedrijven en multinationals.

Nieuwe technologieën

Tijdens ZIE concentreert een groot deel van het programma zich rondom het thema ‘Nieuwe technologieën voor de maakindustrie’. Want hiervan heeft Zuid-Holland nogal wat in huis. Van Gogh noemt ruimtevaart, robotica, waterstoftechnologie, quantumtechnologie, agri & food, cybersecurity en AI, life sciences en lasersatellietcommunicatie. ‘We hebben in feite zes technologiehubs die rusten op onderwijsinstellingen als de TU Delft, kenniscentra als TNO en organisaties als Fokker Aerostructures en Bio Science Park in Leiden. En dan heb ik het nog niet eens over de maritieme sector waarmee Dordrecht sterk verbonden is, evenals scheepsbouwer Damen.’

De mogelijkheden van Zuid-Holland komen op ZIE niet alleen aan bod via de verschillende stands, maar tevens middels het lezingenprogramma dat onder meer ingaat op waterstof en circulariteit. Twee thema’s die direct raken aan grotere maatschappelijke vraagstukken en (deels) zijn in te vullen met de sterke regionale technologiehubs. Van Gogh: ‘Met dit programma gaan we vooral in op de praktijk. Heb je het over waterstoftechnologie, dan zullen diverse serieuze verdienmodellen worden besproken. En bijbehorende bottlenecks natuurlijk. Een circulair havenbedrijf opbouwen? Het kan in deze tijd. Onze sprekers vertellen hóe, en welke rol hierin is weggelegd voor de technologische maakindustrie.’

Een focus op de technologieën die de meeste potentie hebben voor de bv Zuid-Holland is belangrijk maar niet heilig. ‘We werken net zo graag samen met bedrijven uit andere provincies die om uiteenlopende redenen weer hun eigen technologiehubs hebben ontwikkeld. Ik heb wat dat betreft weinig behoefte om etiketten op provincies te plakken en het te hebben over kloven. Laten we ons in eerste instantie nu maar eens bewust zijn van ieders kracht en daar slim mee omgaan. Daar is ZIE voor.’

Registreren voor het Zuid-Hollands Industrie Event (4 april 2024 in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam) kan gratis via https://mikrocentrum.nl/nl/zie-event/