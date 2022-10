De nieuwe toren wordt liefst 64,5 meter hoog en zal een bijkomende capaciteit bieden van 150.000 ton per jaar. De productie kan al medio volgend jaar starten en zal hoogtechnologisch verlopen. Zo komen er bijvoorbeeld vijf unieke optische ‘cleaners’ om onzuiverheden uit het zout te halen. Zoutman rondt met die investering een nieuwe kaap in zijn groeistrategie af. Het in zeezout gespecialiseerd familiebedrijf wil zijn omzet tegen 2030 verdubbelen.

Zoutman zal in zijn nieuwe toren focussen op de productie van zout zonder additieven om het klonteren en verharden van zout tegen te gaan. “We merken dat voedingsbedrijven zo snel mogelijk willen overschakelen naar keukenzout zonder kunstmatige additieven. Dankzij forse investeringen in onderzoek zijn we de enige zeezoutproducent ter wereld die een kwalitatief antwoord kan bieden op die toenemende vraag”, onderstreept co-CEO Bert Lamote. Daar komt nog bij dat natuurlijk en duurzaam gewonnen zeezout met voorsprong het meest milieuvriendelijke zouttype is. Bij het winnen van zout uit zee ligt de CO2-uitstoot tot 31 keer lager dan bij zout dat gewonnen wordt uit mijnen, luidt het bij het bedrijf.

Ook de nieuwe productietoren zal qua duurzaamheid hoog scoren. De hoogbouw beperkt het ruimtebeslag, verdubbelt het productierendement per vierkante meter en maakt het mogelijk om zwaartekracht te gebruiken om het energieverbruik te verminderen. De installatie zal zelfvoorzienend zijn op het vlak van energie en warmte en zal zijn proceswater zuiveren en hergebruiken.

De nieuwe installatie komt niet toevallig in North Sea Port. De West-Vlaamse zoutproducent beschikt al jaren over een opslag-, productie- en distributiehub aan het Kluizendok in Gent. Die is uitgegroeid tot de grootste overdekte zoutterminal in Europa en de belangrijkste draaischijf in de logistiek van Zoutman. De opslagcapaciteit bedraagt 300.000 ton zeezout. Jaarlijks verscheept de groep 450.000 ton zout naar meer dan zestig landen.

Met zijn nieuwe investering versterkt Zoutman ook één van de strategische pijlers van North Sea Port, beklemtoont CEO Daan Schalck. “De uitbreiding van de Gentse vestiging van Zoutman past mooi in ons streven om North Sea Port uit te bouwen als ‘foodport’. De 40 extra jobs alsook de toenemende goederenoverslag met 150.000 ton zeezout per jaar zorgen voor een verdere verankering in onze haven. Het is bovendien fraai om te zien dat dit bedrijf met internationale uitstraling oog heeft voor duurzaamheid bij de winning van zeezout, het zuinig ruimtegebruik met het erg innovatieve gebouw en de uitbating ervan. Een mooi voorbeeld van hoe groeien en verduurzamen samen kunnen gerealiseerd worden.”