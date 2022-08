Ze hadden bij metaalbewerkingsbedrijf De Cromvoirtse in Oisterwijk heus al wel gedacht aan de inzet van een robot bij het kantproces. Maar goed, die programmeertijden: met de vele uiteenlopende, kleine series waren die veel te lang. Hoe anders wordt het naar verwachting dan nu, met twee LVD-kantrobotcellen erbij. Dit vooral door de software van LVD, die de programmeertijd van de robots van uren terugbrengt tot minuten.

Kantrobotcellen LVD helpen De Cromvoirtse bij verdere groei met evenveel mensen

Goed, uiteindelijk staat kwaliteit voorop, stelt Janwillem Verschuuren. Maar dan die efficiency: die komt er hier bij De Cromvoirtse vlak achteraan. Het bedrijf ging naar eigen zeggen als eerste Nederlandse metaalbewerker aan de slag met een online klantportal, voert digitalisering door waar het kan en is, zoals mededirecteur Verschuuren het omschrijft, ‘niet bang om te investeren in innovatie’. Snelheid is nu eenmaal een groot goed bij het bedrijf, dat vanuit de vestigingen in het Brabantse Oisterwijk en het Limburgse Nuth series met kleine aantallen levert. Hier geen repeterende orders, maar in plaats daarvan producten van uiteenlopende metalen in allerlei formaten en bewerkingen. Het is aan De Cromvoirtse om te staan voor de beschikbaarheid van op maat gemaakte materialen, stelt Verschuurens compagnon Ronnie van den Hurk. ‘Dus zetten we daar op in, zodat onze klanten zich zo goed mogelijk kunnen richten op de ontwikkeling van hun machines.’

Teachen is geweest

Hoe die drang naar efficiency uitpakt, blijkt bij een bezoek aan de productievloer in Oisterwijk. Dyna-Cell en Ulti-Form, zo heten de twee robotcellen die hier naast elkaar staan opgesteld. Beide installaties omvatten een kantpers en een robot, en zijn door machineproducent LVD ontwikkeld om het kantproces bij een bedrijf sneller dan ooit te laten verlopen. Het blijkt nog net iets te vroeg om de Ulti-Form – bedoeld voor stukken tot 25 kilogram met een omvang van 120 bij 80 centimeter – in actie te zien. Maar z’n kleine broertje Dyna-Cell is operationeel sinds februari, en die in gang zetten kan wel. Dus pakt even later de robotarm van de unit een klein metalen plaatje van een stapel, om dat naar de kantbank te brengen en daar telkens te positioneren voor de juiste bewerking. Van den Hurk en Verschuuren kijken tevreden naar het proces. En met hen ook Mathijs Wijn, salesmanager van LVD. ‘Klanten moeten hun robots nog steeds veel teachen, wat tijd kost. Maar met deze robot zijn we verder, wat alles te maken heeft met onze software. Die zorgt ervoor dat de robot telkens in korte tijd doet wat-ie moet doen.’

Kanten in twintig minuten

Het is volgens Van den Hurk dan ook vooral het onzichtbare deel dat De Cromvoirtse deed besluiten tot de investering in de twee LVD-units. ‘Dankzij de software gaat de programmeertijd terug tot tien minuten, waarna het instellen van de robotcel nog tien minuten kost. Daardoor zijn we telkens na zo’n twintig minuten aan het kanten. Met onze diverse, kleine series vanaf twintig stuks scheelt dat enorm.’ Bovendien, zo benadrukt Van den Hurk, gelden die tijden alleen voor de Ulti-Form. ‘Met de Dyna-Cell zijn we nóg sneller. En dat na een zoektocht waarbij we al langer de mogelijkheden van robots bij het kanten hebben onderzocht. Tot voor kort gingen we telkens uit van zo’n twee tot drie uur aan programmeertijd, gebaseerd op ervaringen van andere bedrijven. Maar dat zijn dan vooral oem’ers, die grotere series en repeterend werk hebben. Voor hen is zo’n lange programmeertijd minder relevant – maar voor ons wel.’

Controleren en corrigeren

Er zijn volgens Verschuuren nog heel wat bedrijven waar de medewerker bij de bank het bewerkingsprogramma maakt. ‘Wij hebben echter al vanaf onze eerste kantbank gekozen voor buiten de productievloer programmeren, zelfs voor het simpelste hoeklijntje. Daardoor kunnen we onze kantbanken vooral slagen laten maken en richten onze mensen zich hoofdzakelijk op controleren en corrigeren.’

‘Onze serie is vanaf het eerste product goed’

Gesproken over die medewerkers, hoe valt deze verdere automatisering bij hen? ‘Ze vinden het maar wat interessant’, vertelt Van den Hurk. ‘We hadden hier eind mei onze open dag, waarbij opviel met hoeveel enthousiasme onze mensen over hun werk spraken. Ik verwacht dat deze twee robotcellen daar verder aan bijdragen: onze medewerkers worden operators, waarbij er meer van hen wordt verwacht. Het werk wordt uitdagender. Bovendien helpt verdere automatisering ons om met hetzelfde aantal mensen toch te groeien. Dat is in deze tijd van personeelstekort een absolute pre.’ Tijdens diezelfde open dag zag Wijn dat de Dyna-Cell nagenoeg foutloos draaide. ‘Zie je die groene lamp?’, zo vraagt hij, wijzend naar de bovenkant van het hek om de unit. ‘Staat die op groen, dan weet de operator dat het proces optimaal verloopt. En dat de software als het ware groen licht heeft gegeven voor het kanten.’

First time right

Met de Dyna-Cell krijgt De Cromvoirtse zo’n 40 procent van het assortiment afgedekt, terwijl dit met de grote Ulti-Form neerkomt op ongeveer 70 procent. ‘In totaal hebben we nu zeven kantbanken’, vertelt Van den Hurk, ‘waarmee we voor nu een goede mix hebben.’ Op voorwaarde dat de Ulti-Form voldoende capaciteit kan draaien, gaan Van den Hurk en Verschuuren voor die unit uit van een terugverdientijd van drie tot vier jaar. Die van de kleinere Dyna-Cell wordt – gezien de lagere investering – waarschijnlijk een stuk korter. ‘Met de software van LVD kunnen we uitgaan van first time right’, vertelt Verschuuren. ‘Dat maakt deze software onderscheidend, onze serie is vanaf het eerste product goed. Waardoor de klant niets op voorraad hoeft te maken en wegblijft van halffabricaten of dure opslag.’

Software geeft zekerheid

Het komt erop neer, stelt Van den Hurk, dat met machines zoals die van LVD de keten steeds sterker wordt. ‘En daarvan profiteert iedereen. We kunnen inmiddels vanuit een 3D-file direct een robot- en kantprogramma maken. CAD-apparatuur wordt steeds beter, versterkt daarmee de communicatie in de keten en verlaagt ook het risico op fouten. En geeft de software aan dat iets gemaakt kan worden, dan weten we nu: het kan ook echt.’

Die zekerheid komt volgens Wijn niet zozeer tot stand door als LVD alleen maar te leveren. ‘Een project als dit is het resultaat van een goede samenwerking. Engineers van De Cromvoirtse schakelen rechtstreeks met die van ons. Van een project zoals hier in Oisterwijk leren wij net zo goed. Die feedback is erg waardevol en helpt ons bij de inzet van nieuwe LVD-machines.’