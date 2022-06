Deze week opende Zijne Majesteit de Koning het nieuwe testlab van ElaadNL in Arnhem. De Koning plugde een elektrische vuilniswagen in, en startte daarmee officieel de eerste laadsessie in het nieuwe lab. Na een rondleiding waarbij verschillende soorten tests werden toegelicht, was er in de middag een informatiemarkt met verschillende soorten laadinfrastructuur en elektrische voertuigen waaronder een elektrisch vliegtuig, elektrische motoren, een personenauto die ook stroom terug kan leveren (V2G), elektrische bussen, de zonne-auto, een elektrische graafmachine en een hypermoderne elektrische asfaltspreidmachine. Honderden belangstellenden maakten zo kennis met het nieuwe testlab van ElaadNL.

De Koning werd bij zijn komst vergezeld door de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, en de Commissaris van de Koning, John Berends. Directeur Onoph Caron van ElaadNL, Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat en gedeputeerde Witjes van de provincie Gelderland gaven in korte toespreken hun visie op de toekomst elektrische mobiliteit. Caron bedankte de provincie Gelderland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de netbeheerders voor het mogelijk maken van deze belangrijke stap voor ElaadNL. Ook benadrukte hij het belang van testen tijdens de transitie naar elektrisch vervoer. En niet alleen van het opladen van elektrische personenauto’s, maar ook van grotere en zwaardere elektrische voertuigen zoals elektrische bussen en vrachtwagens en de bijbehorende laadinfrastructuur.

Laadpaalfabrikanten, laadpaalbeheerders, leveranciers van energiediensten, netbeheerders, onderwijsinstellingen en autoproducenten kunnen gebruik maken van de testfaciliteiten van ElaadNL. Er is meetapparatuur aanwezig om de stroomkwaliteit te meten en er is infrastructuur om in korte tijd en met hoge vermogens stroom te laden. Ook kan in het testlab de hele communicatieketen van voertuig, laadpaal, registratiesysteem en interactie met bijvoorbeeld zonnepanelen en lokale energiesystemen worden onderzocht. Hiernaast is de cybersecurity van deze communicatie een aandachtsgebied. Goede cybersecurity van laadinfrastructuur is van groot belang om de stabiliteit van het stroomnet te kunnen waarborgen.

Andere zaken die in het lab getest worden, zijn de interoperabiliteit (kan elk voertuig met elke laadpaal probleemloos laden?), de aansluiting van laadpalen op het stroomnet (wettelijke taak van netbeheerders) en slim laden of Smart Charging. Met dat laatste worden de snelheid en het tijdstip van het laden aangepast aan bijvoorbeeld de beschikbaarheid van lokaal opgewekte stroom uit zon en wind, de ruimte op het stroomnet of aan variatie in stroomprijzen. Bij tests wordt er gekeken of het elektrische voertuig de stuursignalen goed volgt. Om in de nabije toekomst grote aantallen elektrische voertuigen probleemloos te kunnen laden is succesvolle implementatie van slim laden op grote schaal noodzakelijk.

Het Elaad Testlab maakt onderdeel uit van het energiecluster Connectr. Binnen Connectr bundelen diverse partijen hun krachten door kennis en kunde te delen, nieuwe ideeën te testen en deze in de praktijk te brengen. Het initiatief bestaat uit projecten, gedeelde faciliteiten en een fysieke plek – het op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem te vestigen Innovatielab. Het testcentrum draagt bij aan de gedeelde faciliteiten als onderdeel van het energiecluster Connectr. Daar wordt nu al geld verdiend door bedrijven aan de energietransitie en met deze gedeelde faciliteiten kunnen nog meer bedrijven daar hun voordeel mee doen. Dat is de reden voor een bijdrage vanuit de provincie Gelderland. Een ander belangrijk onderdeel zijn ook de hybride leerwerkomgevingen. Daar wordt door universiteiten, hogescholen en ROC’s samengewerkt aan de innovatievraagstukken van het bedrijfsleven, die aansluiten bij het Klimaatakkoord.