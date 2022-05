Zero-Emission-scale-up UMS ziet in Hannover Messe en Duitsland ‘springplank’ naar de wereld

Samen met ongeveer veertig andere Nederlandse hightech bedrijven presenteert Urban Mobility Systems zich op de Hannover Messe. UMS is te vinden in het Netherlands Innovation Square Pavilion in de Young Tech Enterprises/Future Tech-sectie in hal 3 van de beurs. Met een gezamenlijke publiek-private-presentatie en collectief programma onder de titel ‘Integrating industries for a smart sustainable future’ laten Nederlandse bedrijven en brancheorganisaties daar zien hoe door internationaal nauw samen te werken integrale slimme en duurzame oplossingen kunnen worden ontwikkeld.

Urban Mobility Systems is een clean-tech engineeringbedrijf dat emissievrije bouwmachines en mobiliteitsoplossingen ontwikkelt en bouwt. De scale-up, opgericht in 2016 door Lars Kool, is gespecialiseerd in batterij-elektrische conversiesystemen en werkt samen met vele grote merken van bouwmachines zoals Hyundai, Liebherr, Doosan, Bobcat, DAF en Magni. UMS heeft grote groeiambities en ziet Duitsland als ‘de ideale springplank’ om de rest van de wereld te kunnen veroveren. ‘Door de recente ontwikkelingen en oorlog tussen Oekraïne en Rusland ziet ook buurland Duitsland het belang van een snelle verduurzaming en wil dus onafhankelijk worden van de energievoorzieningen vanuit onder andere Rusland. Duitsland heeft altijd een goede handelsbetrekking gehad met Nederland en ziet ons dan ook als een van de meest innovatieve landen ter wereld, zeker op Tech gebied’, licht Kool de reden toe waarom UMS zich op Hannover Messe presenteert.

Energietransitie

Daar komt bij dat ‘de energietransitie’ een belangrijk thema van de Hannover Messe en UMS draagt daar met zijn technologie aan bij. ‘Onze Zero Emission-kits bieden een snelle en efficiënte oplossing om dieselaangedreven bouwmachines om te bouwen tot schone, stille Zero Emission-machines. Het revolutionaire concept is niet alleen van toepassing op nieuwe voertuigen, maar kan ook worden gebruikt om de miljoenen graafmachines, kranen et cetera. die nu al in gebruik zijn, aan te passen, waardoor ze een nieuw, emissievrij leven krijgen.’

Het belang van de energietransitie voor de industrie van morgen wordt op de beurs benadrukt met de aanwezigheid van Frans Timmermans, de Europese commissaris die de uitrol van de Europese Green Deal in zijn portefeuille heeft.

Elektrisch aangedreven Bobcat

De Hannover Messe is het toonaangevende kennis- en netwerkplatform voor de maakindustrie, de energiesector en logistiek. De beurs vindt plaats van 30 mei tot en met 2 juni. UMS is te vinden in hal 3, stand A20 (B38), waar het een volledig elektrisch aangedreven Bobcat E19 presenteert (beschikbaar gesteld door partner Inter-Techno uit Apeldoorn) en de UMS power box voor charging off-grid-mogelijkheden. Klik hier voor een gratis toegangsticket.