Goed nieuws voor de Technische Universiteit Eindhoven en de wereld: het onlangs gerenoveerde Zero Emission Lab (ZELab) biedt nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van klimaatneutrale en toekomstbestendige mobiliteit voor mens en goederen in 2050. Met die missie in het achterhoofd werd het ZELab in september officieel geopend. Een panel van gastsprekers uit de industrie besprak het doel en de onderscheidende waarde van het lab, waarna labmanagers Bart Somers en Noud Maes – digitaal – het lint doorknipten.

“Een uniek en opvallend doelpunt.” Zo verwees de gastheer, Barry Fitzgerald, naar zelab’s doel van zero-impact verbrandingsmotoren tijdens de opening van het officiële lanceringsevenement voor ZELab in de al even unieke setting, de Kazerne in Eindhoven.

Het ZELab is een internationaal toonaangevend laboratorium dat zich richt op het onderzoeken van zero-impact interne verbrandingsmotoren (ICE’s) en bevat 8 motortestcellen en state-of-the-art experimentele opstellingen. Hoewel het onderdeel is van de onderzoeksgroep Power &Flow (van de afdeling Werktuigbouwkunde), werken onderzoekers van verschillende TU/e-afdelingen samen aan een geavanceerde en inherent schone motor op een duurzame brandstof als antwoord op twee belangrijke beleidsdrijvers: geen impact op lokale of wereldwijde broeikasgasemissies.

De onmisbare verbrandingsmotor

Nu de wereld zijn afhankelijkheid van fossiele brandstoffen moet verminderen, kan worden aangenomen dat dit ook het einde zou betekenen voor de verbrandingsmotor, een steunpilaar voor transport voor meer dan 100 jaar. Maar vanaf de eerste interactieve Mentimeter-vraag van de opening was het duidelijk dat deze mening niet werd gedeeld door het ZELab en de aanwezigen.

Sterker nog, in de nabije toekomst zullen verbrandingsmotoren de dominante optie blijven voor zwaar transport, aangezien elektrificatie eenvoudigweg nog geen optie is voor langeafstandsvoertuigen zoals schepen of vrachtwagens. Daarom is de combinatie van ultra-efficiënte ICE’s en hernieuwbare brandstoffen de sleutel tot het versnellen van de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, wat precies de belangrijkste focus van het ZELab is.

TU/e-onderzoekers werken samen aan een geavanceerde en inherent schone motor op een duurzame brandstof, zonder impact op lokale of wereldwijde broeikasgasemissies.

Om deze visie te realiseren, vooruit te plannen en de weg naar die toekomst te effenen, is samenwerking met industriële partners (zoals de huidige betrokkenen, zoals DAF en Shell), collega-onderzoekers (van TNO, UGent en Lund University) en nog veel meer industriële en academische partners cruciaal.

Paneldiscussie

Voor de opening van ZELab werden enkele van die partners uitgenodigd om deel te nemen aan een paneldiscussie. Peter Hendriksen (Director of Operations Traffic &Transport bij TNO), Svetlana van Bavel (Senior Process Engineer Technology and Energy bij Shell), Ralph Kwakernaak (Engineering Manager Global Engine Development bij DAF Trucks NV) en Loes Knotter senior projectmanager bij Platform Hernieuwbare Brandstoffen (hernieuwbare brandstoffen) vormden het panel.

De eerste vraag voor het panel was gericht op wat ZELab biedt en hoe de doelen van ZELab aansluiten bij die van het bestuur en investeerders. Hendriksen erkende het “gezamenlijke ecosysteem van het lab”, terwijl andere panelleden de belofte benadrukten van “één lab om te onderzoeken wat de toekomst ons zou kunnen brengen.”

Deel kennis, ervaringen en faciliteiten

Daarna heeft het panel gekeken naar de toegevoegde waarde van het ZELab voor Nederland en de wereld. Volgens Van Bavel en Knotter is er geen enkel antwoord op deze vraag, omdat ze erop wezen dat het lab een aantal opties en oplossingen lijkt te leveren die van invloed kunnen zijn op toekomstige motoren en brandstoffen in de zware transportsector.

Daarnaast benadrukte het panel het belang van samenwerking tussen betrokkenen bij het ZELab. Ralph Kwakernaak omschreef het als “een slimme kans om kennis, ervaringen en faciliteiten te delen”, terwijl Loes Knotter opmerkte dat “we ook moeten kijken naar de meest kosteneffectieve combinatie voor de samenleving, iets dat in de huidige ontwikkelingen wordt gemist.”

Open voor zaken

Tijdens de opening waren ook twee video’s te zien, waarbij de eerste het ZELab motiveerde en de tweede zich richtte op een door de EU Horizon 2020 gefinancierd project over een zogenaamd slim warmtekrachtkoppelingssysteem dat 2Nd opwekking biobrandstoffen.

De tweede video vormde een uitstekende brug naar de laatste panelvraag met betrekking tot de meest veelbelovende brandstof voor de toekomst. Nadat van Bavel, Knotter en Kwakernaak allemaal contrasterende brandstofopties gaven, merkte Hendriksen op dat het “afhangt van de toepassing en dat je niet op slechts één optie kunt wedden.”

Uit deze verklaring blijkt dat het ZELab nog veel werk voor de boeg heeft. En dat is iets wat Bart Somers, hoofdwetenschapper bij het ZELab, in zijn officiële ZELab-openingsspeech erkende als een grote uitdaging, en waar het ZELab van geniet.

Het is dan maar goed dat het ZELab officieel “open for business” is, zo kondigt Somers aan. Laten we eens kijken welke prachtige innovaties het lab creëert op het gebied van emissievrije motoren en geavanceerde hernieuwbare brandstoffen.