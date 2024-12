Dankzij de SWiM-subsidie worden in de komende drie jaar tien nieuwe waterstofvrachtwagens van Nederlandse bodem gebouwd en op de weg gebracht. De Europa-trucks zijn ontwikkeld door het Delftse zepp.solutions en worden gerealiseerd binnen vijf consortia, opgezet in samenwerking met TEAL, Green Planet Pesse en Fountain Fuel.

De Europa-trucks zijn gebaseerd op Mercedes Actros dieseltrucks en zijn ontworpen met oog op de eisen van zwaar transport. De waterstofvrachtwagens kunnen op een vergelijkbare wijze worden ingezet als de dieselvarianten. Ze bieden meer dan 700km bereik als 50T combinatie, hebben een slaapcabine aan boord en bieden de mogelijkheid om 45ft containers te trekken op standaard ISO trailers.

Samen het kip en ei probleem oplossen

De SWiM-subsidie, gericht op het oplossen van de ‘kip-en-ei-problematiek’ in de waterstofsector, ondersteunt de ontwikkeling van voertuigen en tankstations door ze gezamenlijk te subsidiëren. Dankzij deze regeling wordt de adoptie van waterstof in zwaar transport versneld. De regeling had 2024 een beschikbaar budget van 29 miljoen euro. Voor 2025 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangekondigd dat het subsidieplafond verder wordt verhoogd naar 40 miljoen euro.

Fountain Fuel, penvoerder van een van de consortia, benadrukt het belang van deze samenwerking. “Waterstof gaat een belangrijke rol spelen in de toekomst van zwaar transport, maar om daar te komen is het gelijktijdig ontwikkelen van vraag en aanbod essentieel,” aldus Stephan Bredewold, directeur bij Fountain Fuel. “Met de steun van de SWiM-regeling versnellen we samen de transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem.”

Jonas Brendelberger, medeoprichter van zepp.solutions, voegt daaraan toe: “We zijn blij een rol van belang te kunnen spelen in deze transitie met onze Europa-trucks. Elk voertuig vervangt een vervuilende dieselmotor en voorkomt zo jaarlijks honderden tonnen CO₂-uitstoot.”

Transporteurs en logistieke bedrijven die hun vloot willen verduurzamen, worden uitgenodigd om in gesprek te gaan met zepp.solutions. “De SWiM-subsidie en onze samenwerking met sterke partners zoals TEAL, Green Planet Pesse en Fountain Fuel geven transportbedrijven de kans om waterstof serieus te overwegen,” aldus Brendelberger. “Wij staan klaar om samen emissievrije logistiek te realiseren.”

Zepp.solutions is een Delftse ontwikkelaar en leverancier van waterstofbrandstofcelsystemen aan de Europese markt. Het bedrijf ontwerpt en produceert ‘drop-in’ brandstofcelsystemen voor verschillende zware toepassingen. Zepp.solutions maakt de overgang naar emissievrije activiteiten mogelijk voor klanten door volledig geïntegreerde waterstof-brandstofcelsystemen aan te bieden met een minimale integratiecomplexiteit. In 2024 presenteerde het bedrijf de ‘zepp.europa’, een volledig waterstof-elektrische vrachtwagen aangedreven door het zepp.X150 brandstofcelcysteem.

Zepp.solutions is in 2017 opgericht als spin-off van het waterstofraceteam ‘Forze’ van de TU Delft. Zepp combineert unieke vaardigheden met ervaring, variërend van baanbrekende brandstofcelsystemen voor raceauto’s tot omgang met de hoge technische en commerciële eisen van heavy duty toepassingen.